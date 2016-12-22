МЭР спрогнозировало рост доходов россиян до 2036 года

Реальные располагаемые доходы россиян будут расти на 2,4% в среднем в 2019–2036 годах, следует из опубликованного долгосрочного прогноза Минэкономразвития. Это позволит увеличить доходы населения в полтора раза

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Минэкономразвития (МЭР) опубликовало прогноз социально-экономического развития России до 2036 года, одобренный на заседании правительства на прошлой неделе. Из документа следует, что в базовом сценарии реальные располагаемые доходы населения будут расти в среднем на 2,4% в предстоящие 18 лет.

По оценке министерства, рост реальных располагаемых денежных доходов населения будет постепенно ускоряться и в среднем составит 2% в 2019–2024 годах, 2,5% в 2025–2030 годах, а в 2031–2036 годах увеличится до 2,7%.

Это позволит увеличить реальные доходы россиян в полтора раза к уровню 2018 года, следует из прогноза. Под реальными располагаемыми доходами понимаются деньги, которые остаются после уплаты всех обязательных платежей (налоги, проценты по кредитам и т.д.) и за вычетом инфляции.

До 2014 года реальные доходы россиян росли более быстрыми темпами: в 2008–2013 годах они увеличились на 22%, следует из данных Росстата. Но затем четыре года подряд они сокращались и вырастут впервые только в этом году — на 3,4%, по оценке МЭР.

«Повышению реальных располагаемых доходов населения одновременно будут способствовать устойчивый и динамичный экономический рост, стабильный и низкий уровень инфляции, а также постепенное увеличение наиболее весомых доходных компонентов за счет мер государственной политики (оплата труда, пенсионное обеспечение, социальные выплаты) и снижение расходных компонентов (процентная ставка по ипотечному кредитованию)», — утверждает Минэкономразвития.

Ведомство считает, что ситуация на рынке труда в предстоящие 18 лет будет определяться «развитием экономики России в условиях перехода на инновационный путь развития, внедрения инноваций, роста производительности труда, повышения уровня кооперации среди предприятий и организаций». Уровень безработицы будет снижаться с 4,8% в 2019 году до 4,3% в 2036-м.

Минэкономразвития исходит из того, что в долгосрочном периоде все действующие гарантии на рынке труда будут сохранены: ежегодно устанавливаемый МРОТ на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года, поддержание достигнутых уровней зарплат врачей, учителей и преподавателей вузов, научных сотрудников, соцработников и т.д. и ежегодная индексация зарплат прочих категорий бюджетников.

Рост реальной заработной платы в долгосрочной перспективе cтабилизируется на уровне 2,6%, а в целом за 2019–2036 годы увеличение составит примерно 60%, говорится в прогнозе. «Ожидается, что рынок труда будет находиться преимущественно в равновесии. В результате реальный темп роста заработных плат будет в течение прогнозного периода близок к темпам роста производительности труда», — говорится в документе. Рост производительности труда достигнет пика в 2022 году — 3,2%, а затем постепенно замедлится до 2,7–2,8%.