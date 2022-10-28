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РСПП предложил правительству новый подход к брони работников от призыва

РСПП разработал критерии бронирования ключевых для экономики специалистов во время мобилизации, заявил РБК глава союза Александр Шохин. В пофамильный список войдет персонал непрерывных производств и представители редких профессий
Александр Шохин
Александр Шохин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) разработал и предложил правительству новую систему критериев бронирования особо ценного персонала, рассказал телеканалу РБК глава бизнес-объединения Александр Шохин.

«Мы направили [в правительство] несколько списков — предложений по должностям и специальностям. Сейчас выходим на предложения по бронированию конкретных специалистов. Но это будет не просто список фамилий, мы объясняем, как мы к ним пришли, почему без этих людей может остановиться непрерывное производство, могут техногенные аварии на опасных производствах произойти», — объяснил Шохин.

По замыслу РСПП, под бронирование должны подпадать несколько категорий персонала.

  • Ключевые сотрудники непрерывных производств.
  • Ключевые сотрудники опасных производств первого и второго классов опасности.
  • Представители уникальных профессий.

К последним должны быть отнесены не только ИТ-специалисты и работники оборонно-промышленного комплекса, как сегодня, но и, например, высококвалифицированные сварщики, работники предприятий, которые могут быть значимыми в масштабе региона, перечислил Шохин. «Извините, даже хлебопекарня для региона — это системообразующее предприятие может быть», — подчеркнул он.

Кроме того, по мнению Шохина, нужно будет учесть и отраслевые особенности. «Есть мужские отрасли — например, металлургия и угольная промышленность. А есть феминизированные отрасли — например, образование. Но из-за мобилизации даже нескольких мужчин (как правило, это директора школ) процесс образовательный тоже может остановиться», — сказал глава РСПП.

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По его мнению, такие критерии позволят работодателям вести диалог и с правительством в лице межведомственной комиссии по бронированию, и с губернаторами, которые возглавляют мобилизационные комиссии. «Развернутая система критериев, переведенная в должности, специальности, профессии и уже потом — в конкретные фамилии, позволяет нам говорить о том, что баланс будет найден. Это во-первых. Во-вторых, мы хотели, чтобы эти критерии были закреплены законодательно, чтобы в будущем тем же военкоматам легче было работать. Чтобы они знали, кого лучше не трогать», — пояснил Шохин.

Ранее четверка деловых объединений, в том числе РСПП, а также Корпорация МСП направили в правительство письмо с просьбой забронировать от мобилизации 30–50% сотрудников компаний, пребывающих в запасе, писал РБК. «Этот подход не был поддержан в правительстве, правительственной комиссией. Поэтому мы перешли к новому критерию. В целом диалог есть, мы работаем в том числе через экспертный совет при правительстве», — рассказал Шохин.

Позже стало известно, что Минобороны приняло решение призывать из одной компании не более 30% граждан от общего числа трудящихся в организации. Как сообщал РБК, об этом говорилось в письме начальника Главного организационно-мобилизационного управления — замначальника Генштаба Евгения Бурдинского в Федеральный профсоюз авиадиспетчеров.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Элина Тихонова
РСПП Экономика мобилизация
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