Новак увидел неопределенность для рынка нефти из-за второй волны COVID-19

Ситуация на нефтяном рынке будет во многом обусловлена тем, какие ограничительные меры будут вводить правительства разных стран, как будет реагировать на них рынок и какой будет спрос на нефтепродукты, считает министр

Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Сейчас наблюдается стабильная ситуация на рынке нефти, однако сохраняется неопределенность на фоне рисков начала второй волны коронавируса COVID-19. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Если комментировать текущую ситуацию, мы видим, что последние несколько месяцев ситуация стабильная, баланс был восстановлен за счет того, что страны-производители сократили добычу, и частично спрос был восстановлен», — сказал он.

Министр отметил, что по-прежнему сохраняется очень много неопределенностей, в особенности риск начала второй волны коронавируса. По его словам, во многом ситуация на нефтяном рынке будет зависеть от того, как правительства стран будут реагировать на распространение вируса. От этих решений будет зависеть, как будет реагировать рынок и какой будет спрос на нефтепродукты, считает Новак.

Кроме того, от ограничений, вводимых правительствами различных государств, будет зависеть интенсивность авиасообщения и использования автотранспорта, а также уровень мобильности населения, отметил министр. «Поэтому необходимо, как мы это обсуждали с министрами сегодня и на G20, и в рамках ОПЕК+, держать руку на пульсе, смотреть, как будет ситуация развиваться, с тем чтобы этот баланс сохранялся и по мере восстановления спроса восстанавливалась добыча и восстанавливалась в целом ситуация на рынке», — заключил глава Минэнерго.