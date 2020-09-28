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Новак увидел неопределенность для рынка нефти из-за второй волны COVID-19

Ситуация на нефтяном рынке будет во многом обусловлена тем, какие ограничительные меры будут вводить правительства разных стран, как будет реагировать на них рынок и какой будет спрос на нефтепродукты, считает министр
BRENT BR-10.20 $41,6 -0,05%
Александр Новак
Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Сейчас наблюдается стабильная ситуация на рынке нефти, однако сохраняется неопределенность на фоне рисков начала второй волны коронавируса COVID-19. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Если комментировать текущую ситуацию, мы видим, что последние несколько месяцев ситуация стабильная, баланс был восстановлен за счет того, что страны-производители сократили добычу, и частично спрос был восстановлен», — сказал он.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Министр отметил, что по-прежнему сохраняется очень много неопределенностей, в особенности риск начала второй волны коронавируса. По его словам, во многом ситуация на нефтяном рынке будет зависеть от того, как правительства стран будут реагировать на распространение вируса. От этих решений будет зависеть, как будет реагировать рынок и какой будет спрос на нефтепродукты, считает Новак.

Кроме того, от ограничений, вводимых правительствами различных государств, будет зависеть интенсивность авиасообщения и использования автотранспорта, а также уровень мобильности населения, отметил министр. «Поэтому необходимо, как мы это обсуждали с министрами сегодня и на G20, и в рамках ОПЕК+, держать руку на пульсе, смотреть, как будет ситуация развиваться, с тем чтобы этот баланс сохранялся и по мере восстановления спроса восстанавливалась добыча и восстанавливалась в целом ситуация на рынке», — заключил глава Минэнерго.

Накануне, 27 сентября, на встрече министров энергетики G20 Новак спрогнозировал падение спроса на нефть на 10% по итогам года. «Структура энергетической отрасли будет трансформироваться как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Восстановление не будет быстрым и будет характеризоваться достаточно длительным выходом на докризисные показатели», — сказал он.

Новак отметил, на текущий момент инвестиции компаний в нефтедобычу сократились на 25%, а спрос на продукцию нефтепереработки упал примерно на 28–30%.

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Две недели назад Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило оценку спроса на нефть на 2020 год. В августе МЭА считало, что спрос упадет на 8,1 млн барр. в сутки к уровню 2019 года, однако в сентябрьском обзоре ухудшило прогноз падения до 8,4 млн барр. в сутки. В 2021 году агентство прогнозирует «скромный рост» спроса на 5,5 млн барр. в сутки.

МЭА ухудшило прогноз из-за новой волны коронавируса COVID-19 в мире, которая сопровождается локальными карантинами. Кроме того, люди по-прежнему работают из дома, и «авиационный сектор слаб», говорилось в отчете. При этом эксперты отметили, что боязнь общественного транспорта толкает людей на покупку собственного автомобиля, что увеличивает потребление топлива на душу населения, а значит, и спрос на нефть.

Автор
Михаил Юшков
Александр Новак спрос нефть коронавирус COVID-19
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