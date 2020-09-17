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Бизнес ,  
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В «РуссНефти» рассказали о риске потери нефтяной отрасли России

Коронавирус, крах сделки ОПЕК+ и последовавший за этим кризис могли уничтожить российскую нефтяную отрасль, рассказал в интервью РБК глава «РуссНефти» Евгений Толочек. По его мнению, нефтяники выстояли благодаря правительству
Русснефть RNFT ₽405 +0,85% Купить
Фото:Андронов Алексей / ТАСС
Фото: Андронов Алексей / ТАСС

Обвал нефтяных цен в начале 2020 года поставил под угрозу существование нефтяной отрасли в России, рассказал в интервью РБК президент «РуссНефти» Евгений Толочек.

«Вы просто не понимаете, насколько серьезной была ситуация в экономике, в российской нефтяной отрасли. Все было очень плохо, просто на грани», — утверждает топ-менеджер. «Если бы правительство не поддержало нефтяные компании, возможно, сегодня в России не было бы нефтяной отрасли. Создавали бы ее заново», — добавил он.

По его словам, могли обанкротиться многие нефтяные компании, в том числе «крепкие середнячки». Впрочем, у самой «РуссНефти», крупнейшим акционером которой является семья Михаила Гуцериева, не было никаких предпосылок к банкротству, «ситуацию раздули», оговорился он.

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Фото:russneft.ru

Тем не менее, нефтяникам помогло правительство, которое включило их в список системообразующих предприятий и таким образом предоставило защиту от банкротства, указал топ-менеджер.

По словам Толочка, кризис миновал и цены в $40 за баррель вполне устраивают российские компании. Об этом же говорил в интервью РБК вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

Дальнейшее восстановление котировок будет зависеть от состояния экономики, а также политических событий, например, противостояния Китая и США, которое приводит к замиранию промышленности, замечает глава «РуссНефти». Сейчас спрос восстанавливается медленно, сказал он: «Мы перешли от полного прекращения к частичному потреблению. То есть пациент скорее жив, чем мертв. И это уже хорошо».

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В декабре 2020 года цены могут достичь $50 за баррель, но на устойчивое плато в $50-55 за баррель мир выйдет, скорее всего, в середине следующего года, прогнозирует Толочек. «Сегодня нефтяные компании бурят значительно меньше, так что предложение нефти будет уменьшаться. Кроме этого, сейчас на финальной стадии тестирования по крайней мере 10 разных вакцин, в том числе и российская, так что к этому времени, думаю, коронавирус должен окончательно схлынуть. И у экономики просто не будет других вариантов, кроме как пойти на новый виток роста», — объяснил Толочек свой прогноз. В 2022-2023 годах он не исключил роста цен до $80 за баррель.

Авторы
Алина Фадеева, Тимофей Дзядко
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