В «РуссНефти» рассказали о риске потери нефтяной отрасли России

Коронавирус, крах сделки ОПЕК+ и последовавший за этим кризис могли уничтожить российскую нефтяную отрасль, рассказал в интервью РБК глава «РуссНефти» Евгений Толочек. По его мнению, нефтяники выстояли благодаря правительству

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Обвал нефтяных цен в начале 2020 года поставил под угрозу существование нефтяной отрасли в России, рассказал в интервью РБК президент «РуссНефти» Евгений Толочек.

«Вы просто не понимаете, насколько серьезной была ситуация в экономике, в российской нефтяной отрасли. Все было очень плохо, просто на грани», — утверждает топ-менеджер. «Если бы правительство не поддержало нефтяные компании, возможно, сегодня в России не было бы нефтяной отрасли. Создавали бы ее заново», — добавил он.

По его словам, могли обанкротиться многие нефтяные компании, в том числе «крепкие середнячки». Впрочем, у самой «РуссНефти», крупнейшим акционером которой является семья Михаила Гуцериева, не было никаких предпосылок к банкротству, «ситуацию раздули», оговорился он.

Тем не менее, нефтяникам помогло правительство, которое включило их в список системообразующих предприятий и таким образом предоставило защиту от банкротства, указал топ-менеджер.