Потребление электричества показало резкий рост экономики Дальнего Востока

Аналитики АКРА сделали вывод о «стремительном экономическом росте» на Дальнем Востоке на основе его объемов электропотребления. Менее оптимистичная ситуация в Сибири на фоне снижения добычи угля, говорят эксперты

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) в первом квартале 2024 года продемонстрировал самый интенсивный рост потребления электроэнергии среди предприятий и бюджетного сектора — это может свидетельствовать о «стремительном экономическом росте» этой территории и эффективности реализации программ ее развития. К такому выводу пришли аналитики АКРА в новом исследовании, посвященном динамике объема полезного отпуска электроэнергии как индикатора скорости адаптации региональных экономик к новой реальности (есть у РБК).

В противоположной ситуации оказался Сибирский федеральный округ, где энергопотребление предприятий и бюджетных организаций в первые месяцы 2024 года показало околонулевую динамику, следует из расчетов АКРА. По оценкам агентства, это «подсвечивает ряд существующих в данном округе социально-экономических проблем».

Что повлияло на динамику Дальнего Востока

Согласно данным АКРА, прирост полезного отпуска электроэнергии юрлицам и бюджетным потребителям в ДФО в январе—апреле 2024 года составил около 7% в годовом выражении. В 2023 году эта динамика составляла там 5% (это также было самым высоким показателем среди федеральных округов).

В 2022 году указанное энергопотребление на Дальнем Востоке сократилось на 2% к «досанкционному» 2021 году (негативная динамика наблюдалась везде, кроме Урала и Сибири).

На втором-третьем местах по динамике прироста потребления электроэнергии, по подсчетам АКРА, Центральный федеральный округ (ЦФО) и Северо-Западный федеральный округ (СЗФО): в этих макрорегионах в январе—апреле 2024 года показатель вырос на 6% в годовом выражении.

Заведующий лабораторией среднесрочного прогнозирования воспроизводственных процессов ИНП РАН Михаил Гусев отмечает, что Дальний Восток становится ключевым регионом в отношении экспорта энергоресурсов и сырьевой продукции. Рост инвестиций в ДФО в 2023 году составил 20,4%, а промышленность выросла на 3,7% за первое полугодие 2024 года (к тому же периоду предыдущего года), напомнил он.

Кроме того, в ДФО расположены «значительные мощности ВПК, который наращивает выпуск двузначными темпами», добавил Гусев.

На ДФО приходится 6,2% совокупного валового регионального продукта (ВРП) в стране. В макрорегионе действует 18 территорий опережающего развития (ТОР) с особым правовым режимом для ведения бизнеса и льготами для резидентов. В 2015 году создан Свободный порт Владивосток — территория с особыми режимами таможенного налогового и административного регулирования и преференциями для резидентов. До 2030 года продлена «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых, до 2040 года работает программа по бесплатному выделению земель для осваивания «Дальневосточный гектар». На фоне «разворота на восток» грузооборот портов Дальневосточного бассейна в 2023 году вырос на 4,5%.

Где потребление электроэнергии не растет

Единственным федеральным округом, в котором отсутствовала положительная динамика потребления электроэнергии в первом квартале текущего года, стал Сибирский федеральный округ (СФО), говорится в исследовании АКРА. По мнению авторов материала, развитие Сибири будет определяться реализацией ряда долгосрочных задач, в число которых, в частности, входит решение инфраструктурных вопросов, в особенности связанных с транспортной доступностью. Также макрорегиону нужно работать над смещением акцента в сырьевом сегменте с добычи углеводородов в сторону их более глубокой переработки и создания производств, выпускающих продукцию с более высокой добавленной стоимостью, считают в АКРА.

На СФО приходится около 9% суммарного ВРП в России. Самое заметное среди всех рассматриваемых регионов отставание по показателю полезного отпуска электроэнергии от предыдущего года продемонстрировала в январе—апреле 2024 года Томская область (СФО), экономика которой значимо зависима от добычи углеводородов и в меньшей степени, но все же существенно, — от химического и нефтехимического производств, пояснила РБК старший аналитик АКРА, автор исследования Евгения Траутман. По ее словам, индекс промышленного производства в добыче в данном регионе демонстрирует снижение не первый год, но в первой половине 2024 года к этому негативному тренду присоединилась и нефтепереработка.

СФО — это угледобывающий регион, регион с развитой деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленностью, отметил Михаил Гусев. А добыча угля в стране, по его словам, сократилась в 2023 году и продолжает снижаться в 2024-м. Рост инвестиций в СФО в 2023 году составил только 3%, а рост промышленного производства за первое полугодие 2024 года — лишь 1,7%, напоминает он. На фоне этих данных «стагнация потребления электроэнергии в СФО выглядит закономерной».

Доцент кафедры экономики в энергетике и промышленности НИУ МЭИ Артур Гибадуллин, впрочем, сомневается в органическом сокращении потребления электроэнергии в СФО. «Дело в том, что происходит перераспределение, то есть электрическая энергия передается в этот федеральный округ с других федеральных округов, <...> так как перестали осуществляться поставки электрической энергии в ряд зарубежных стран», — указывает он.

Что энергопотребление говорит об отраслевых тенденциях

Авторы исследования отмечают, что в 2022 году на фоне внешнеполитической ситуации среди отраслей сильнее всего потребление электроэнергии снизилось в производстве химической и нефтехимической продукции, а также в машино- и приборостроении. Восстановление началось только в начале 2024 года «благодаря появлению первых результатов реализации политики импортозамещения», отмечается в докладе.

Также в 2022 году снизились объемы потребления электроэнергии в регионах, ориентированных на добычу угля и металлических руд и на их экспорт. Но в 2024 году потребление электроэнергии в указанных отраслях продолжает расти после перенастройки логистических цепочек в 2023 году, отмечают аналитики АКРА.

Похожую положительную динамику в 2023 году и первом квартале 2024 года после спада в 2022-м аналитики агентства отмечают в металлургии и пищевой промышленности, что также может свидетельствовать о выполнении «ряда трансформационных задач» и развитии внутренних рынков сбыта.

«В пищевой промышленности особых проблем не было в связи с санкциями. Эта отрасль зависит от доходов населения, которые в последние годы динамично растут», — считает Гусев. А металлурги, по его мнению, восстановили выпуск за счет поставок оборонному комплексу и растущему жилищному и инфраструктурному строительству. Впрочем, в дальнейшем спрос со стороны строительства «вызывает вопросы в условиях высоких процентных ставок».

По мнению руководителя направления реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимира Сальникова, в показателе динамики импортозамещения потребление электроэнергии не играет никакой роли: «Импорт доминировал и значим прежде всего для высокотехнологичной продукции, а такая продукция, как правило, малоэлектроемка, и там индекс ничего не показывает». Он также указал, что целесообразно было бы делать поправку и на майнинговую активность (Россию называли в числе мировых лидеров по майнингу криптовалют).

«Сейчас рост энергопотребления не так показателен. Применение энергосберегающих решений может обусловить снижение потребления на фоне роста выпуска. А рост майнинга криптовалют, наоборот, — привести к росту энергопотребления без роста физического выпуска продукции», — указал исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.

В чем плюсы и минусы энергопотребления как индикатора экономики

По данным авторов из АКРА, для кризисных лет характерно сокращение объемов производства, что отражается в спаде потребления электроэнергии. В используемой методологии исключаются потери и объем электроэнергии, отпущенный населению, что позволяет выделить объем, направленный именно на производственные процессы.

Отпуск или потребление электричества — популярный и хорошо зарекомендовавший себя среди экономистов альтернативный показатель деловой активности, отметил экономист Bloomberg Александр Исаков. Преимущества метода — более ранняя доступность косвенных данных по промпроизводству, а также возможность избежать так называемой проблемы дефлятирования, сказал он.

Исаков пояснил: по значительной доле промышленной номенклатуры предприятия отчитываются перед Росстатом не в физическом выражении (кг/м/шт.), а в денежном выражении (руб.). В этом случае Росстат должен скорректировать денежную величину на некий индекс цен, чтобы оценить изменение физических объемов производства, однако «поиск подходящего индекса цен для промпродукции является заметно менее тривиальной задачей, чем для потребительских товаров в силу обычно более высокой концентрации рынка, иного ценообразования».

«Метод интересный, но этот индикатор надо использовать очень осторожно. В определенных случаях его нельзя рассматривать как универсальный индикатор экономической активности», — считает Владимир Сальников. Это связано с тем, что удельная электроемкость производств сильно разнится: например, производство алюминия — одно из наиболее электроемких и может оказывать сильное влияние на показатели потребления электроэнергии, а высокотехнологичный сектор — менее энергоемкий, пояснил эксперт. «То есть если растет сектор, который просто очень много потребляет электроэнергии, а другие секторы не растут, то все равно будет наблюдаться рост потребления, при том что в целом экономическая активность может снижаться», — отметил Сальников.

Эксперт считает, что индекс электропотребления может служить как некий предварительный опережающий индикатор, пока недоступны официальные данные Росстата о производстве. «Плюс есть температурный фактор, он тоже влияет на динамику энергопотребления», — добавил Сальников.

Гусев солидарен с мнением, что показатели, связанные с потреблением электроэнергии, обычно используются в качестве опережающих индикаторов для предварительной оценки агрегированных экономических показателей, публикующихся с запозданием, таких как промышленное производство, ВВП. Он напомнил, что до введения ограничений на доступность данных о потреблении электроэнергии (в ноябре 2022 года Системный оператор ЕЭС принял решение скорректировать объем информации, предоставляемой в открытом доступе. — РБК) этот показатель с поправкой на сезонный, календарный и погодный факторы активно использовался различными экспертными группами для предварительной оценки динамики промпроизводства.

Минус методики — «грубая, примерная оценка деловой активности», которая не дает возможности оценить динамику отдельных видов деятельности и секторов, а также подвержена специфическим шокам, например изменениям в тарифах, погодным аномалиям и т.д., добавил Исаков.

По мнению Свириденко, «косвенно показатель работает». «Но в ЦФО рост промпроизводства составил 13,5%. А потребление энергии меньше, чем в СФО, так что показатель можно использовать только в комплексе с другими», — резюмировал он.