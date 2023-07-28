ЕС ввел санкции против АНО «Диалог» и Института русского зарубежья

ЕС ввел санкции против пяти организаций и семи физлиц, в том числе информагентства «Инфорос», Института русского зарубежья, АНО «Диалог», Агентства социального проектирования и группы IT-компаний «Структура»

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Евросоюз расширил санкции против России, внеся в документ еще семь физических и пять юридических лиц. Документ опубликован в официальном журнале ЕС.

В перечень вошли:

агентство «Инфорос» — в ЕС считают, что оно основало более 270 прокси-изданий, «распространяющих пропаганду» в поддержку военной операции на Украине. Еще в 2020 году Associated Press писало, что InfoRos распространяет фейки о коронавирусе, направленные на американскую аудиторию. По данным AP, управляющие агентства Денис Тюрин и Александр Старунский ранее работали в разведке;

Агентство социального проектирования — по данным ЕС, оно является «ключевым участником кампании, ответственной за создание поддельных веб-сайтов, выдающих себя за правительственные организации и законные СМИ в Европе», и частью «дезинформационной кампании», развернутой после начала военной операции на Украине;

группа IT-компаний «Структура» — ее европейские власти также считают частью этой кампании;

Институт русского зарубежья — в документе утверждается, что организация распространяет «российскую дезинформацию». На сайте института говорится, что организация «реализует проекты, содействующие укреплению интеграции на Евразийском пространстве и консолидации русского мира»;

правительственный центр по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций АНО «Диалог» — в санкционном документе утверждается, что он связан с телеграм-каналами Readovka и «Война с фейками», которые распространяют «российскую пропаганду». С 2020 по 2021 год АНО «Диалог» возглавлял заместитель главы управления общественных проектов администрации президента России Алексей Гореславский. На сайте организации говорится, что цель АНО «Диалог» — объединение технологических и управленческих решений в цифровой среде для ускорения решения вопросов, с которыми люди обращаются в органы власти». В период пандемии АНО «Диалог» выполнял функцию информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19.

Как считают в Евросоюзе, эти организации «угрожают целостности, суверенитету и независимости» Украины.

Под ограничения попали начальник отдела развития стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Васильев (Тимофей Ви), который, как говорится в документе, ведет канал «Война с фейками», Сергей Пантелеев и Денис Тюрин, основатель Института русского зарубежья Александр Старунский и основатель Агентства социального проектирования Илья Гамбашидзе. Также санкции ввели против Анастасии Кирилловой и Нины Дороховой, которых называют основательницами «Инфороса».

Politico со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что ЕС также согласовал санкции против Белоруссии. Пакет будет включать экспортные ограничения на товары двойного назначения, такие как беспилотники или компьютеры, а также авиационные запчасти

Кроме того, по словам четырех собеседников издания, ограничения затронут 38 физических и трех юридических лиц.

Газета отмечает, что переговоры о введении санкций в отношении Белоруссии осложняются из-за вопроса о калийных удобрениях, поскольку страны — члены ЕС, такие как Португалия, просят освободить эти удобрения от будущих санкций для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В то же время другие страны, например Литва, выступают за введение ограничений.

Москва считает вводимые санкции нелегитимными. Представитель МИДа Мария Захарова заявляла, что руководители ЕС «неспособны выбраться из замкнутого круга рестрикций и признать тщетность» давления на Россию.