Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Правительство предложило распространить действие российских санкций, введенных против граждан или компаний, не только на них самих, но и на бизнес, где у них более 25%. Норму намерены применить к пакету санкций 2018 года

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Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы. Новые правила предлагается распространить на санкции против Украины, которые были введены в 2018 году.

Законопроект предлагает считать бизнес подконтрольным лицам под санкциями, если они прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе входящих в одну группу) владеют в нем более чем 25%.

Сейчас санкции вводятся конкретно против физических лиц или отдельных компаний.

Законопроект также предлагает: