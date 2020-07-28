Россия расширит возможности применения санкций против Украины

В документе уточнен круг организаций, которые обязаны блокировать счета. Помимо банков, страховщиков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и участников рынка ценных бумаг в эту категорию включат игорный бизнес.
В случае принятия закон вступит в силу через 30 дней после публикации.
1 ноября 2018 года Россия ввела контрсанкции против 322 украинских граждан и 68 компаний в ответ на аналогичные действия Киева. Конкретные имена чиновников, политиков, бизнесменов и названия компаний под санкциями указаны в списке правительства. В числе санкционных мер блокировка счетов, ценных бумаг и имущества в России, а также запрет на вывод капитала из страны.
«Компании, которые более чем на 25% подконтрольны подсанкционным лицам, будут уравнены с ними в статусе. Таким подходом руководствуются США и Евросоюз, и для России разумно взять этот инструментарий на вооружение», — прокомментировал РБК программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев.
Пока ключевое отличие российского санкционного законодательства, которое только начинает формироваться, от аналогичного законодательства США, ЕС и Великобритании — это отсутствие прописанной в законе ответственности физических и юридических лиц за несоблюдение санкционных ограничений и фактическое отсутствие системы мониторинга за соблюдением санкционных ограничений. Новый законопроект отчасти призван решить эту проблему, пояснил управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.
В США и Евросоюзе, однако, в общем виде действует лимит в 50% капитала. «На первый взгляд, Россия намерена установить более жесткое правило, — отметил Тимофеев. — Но у США и ЕС гораздо больше возможностей применять санкции: через американские финансовые институты проходит значительное число мировых транзакций, они контролируют гораздо большее число сделок и имеют доступ к гораздо большему числу компаний».
Действительно формально можно сделать вывод, что правительство хочет ужесточить санкционный режим и в каком-то аспекте он становится даже серьезнее, чем его западные аналоги, подтвердил Именнов. Однако потенциальное расширение юрлиц, которые подлежат санкциям, не означает, что санкции начнут применяться к ним автоматически.