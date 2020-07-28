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Экономика ,  
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Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Правительство предложило распространить действие российских санкций, введенных против граждан или компаний, не только на них самих, но и на бизнес, где у них более 25%. Норму намерены применить к пакету санкций 2018 года
Фото: Emilio Morenatti / AP
Фото: Emilio Morenatti / AP

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы. Новые правила предлагается распространить на санкции против Украины, которые были введены в 2018 году.

Законопроект предлагает считать бизнес подконтрольным лицам под санкциями, если они прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе входящих в одну группу) владеют в нем более чем 25%.

Сейчас санкции вводятся конкретно против физических лиц или отдельных компаний.

Законопроект также предлагает:

  • обязать платежных операторов каждый квартал отчитываться о блокировках средств подсанкционных лиц;
  • наделить Банк России правом отзывать лицензии за неисполнение предписаний о блокировках;
  • разрешить подсанкционным лицам проводить операции для получения и расходования пенсии, стипендии, пособия и других гарантированных государством социальных выплат, а также для уплаты налогов и штрафов.

В документе уточнен круг организаций, которые обязаны блокировать счета. Помимо банков, страховщиков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и участников рынка ценных бумаг в эту категорию включат игорный бизнес.

В случае принятия закон вступит в силу через 30 дней после публикации.

Санкции против российских чиновников не вошли в военный бюджет США
Политика
Фото: Zach Gibson / Getty Images

1 ноября 2018 года Россия ввела контрсанкции против 322 украинских граждан и 68 компаний в ответ на аналогичные действия Киева. Конкретные имена чиновников, политиков, бизнесменов и названия компаний под санкциями указаны в списке правительства. В числе санкционных мер блокировка счетов, ценных бумаг и имущества в России, а также запрет на вывод капитала из страны.

«Компании, которые более чем на 25% подконтрольны подсанкционным лицам, будут уравнены с ними в статусе. Таким подходом руководствуются США и Евросоюз, и для России разумно взять этот инструментарий на вооружение», — прокомментировал РБК программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

Пока ключевое отличие российского санкционного законодательства, которое только начинает формироваться, от аналогичного законодательства США, ЕС и Великобритании — это отсутствие прописанной в законе ответственности физических и юридических лиц за несоблюдение санкционных ограничений и фактическое отсутствие системы мониторинга за соблюдением санкционных ограничений. Новый законопроект отчасти призван решить эту проблему, пояснил управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.

В США и Евросоюзе, однако, в общем виде действует лимит в 50% капитала. «На первый взгляд, Россия намерена установить более жесткое правило, — отметил Тимофеев. — Но у США и ЕС гораздо больше возможностей применять санкции: через американские финансовые институты проходит значительное число мировых транзакций, они контролируют гораздо большее число сделок и имеют доступ к гораздо большему числу компаний».

Действительно формально можно сделать вывод, что правительство хочет ужесточить санкционный режим и в каком-то аспекте он становится даже серьезнее, чем его западные аналоги, подтвердил Именнов. Однако потенциальное расширение юрлиц, которые подлежат санкциям, не означает, что санкции начнут применяться к ним автоматически.

Автор: Ольга Агеева
Теги: санкции, Украина, бизнес, блокировки
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