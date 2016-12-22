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Власти призвали научиться «парировать угрозы» из-за падения ОПК
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Власти призвали научиться «парировать угрозы» из-за падения ОПК
Экономика, 19:06
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Власти призвали научиться «парировать угрозы» из-за падения ОПК
По словам вице-премьера правительства Юрия Борисова, у предприятий оборонно-промышленного комплекса могут возникнуть социальные проблемы, если они не научатся диверсифицировать производство
Сборка боевого разведывательно-ударного вертолета (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Вице-премьер правительства Юрий Борисов заявил, что если оборонные предприятия не научатся диферсифицировать свое производство, то у них могут возникнуть социальные проблемы. Об этом он предупредил в ходе совещания с властями Новосибирской области и представителями регионального оборонно-промышленного комплекса (ОПК), передает «РИА Новости».

«Колебания гособоронзаказа — это вещь традиционная. Бывают лучшие времена, бывают стабильные времена, а бывают времена, когда денег на выполнение обязательств не хватает. Цикличность — это не только специфика российского ОПК, так бывает во всем мире», — отметил заместитель главы правительства.

По его словам, предприятия ОПК должны научиться парировать угрозы, которые могут быть связаны с падением уровня гособоронзаказа. Если они не усвоят это, что на рынке наступит «шоковая ситуация», будут назревать «социальные взрывы и то, что с этим связано».

Он посоветовал оборонным организациям иметь следующее соотношение в портфеле заказов: 30% — гособоронзаказ, 30% — военно-техническое сотрудничество, 30% — гражданский сектор. «Это идеальная ситуация», — описал такую схему вице-премьер.

Говоря о предприятиях Новосибирской области, Борисов заметил, что они довольно ритмично выполняют свои обязательства перед государством по гособоронзаказу. Задолженность перед властями при этом минимальная, добавил он.​

Правительство разработало требования к руководителям предприятий ОПК
Политика

В начале июля стало известно о том, что правительство разработало требования для утверждения руководителей предприятий ОПК. Такая директива была подписана вице-премьером и министром финансов Антоном Силуановым. Какими именно компетенциями должны обладать возглавляющие такие предприятия, пока неизвестно, поскольку перечень еще в течение трех месяцев будет утверждаться. Однако, по данным «Коммерсанта», это трехлетний опыт работы в качестве руководителя в профильной сфере, профильное образование в отрасли.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Юрий Борисов , ОПК , гособоронзаказ
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