Силуанов назвал средний размер пенсии к 2024 году

К 2024 году величина средней пенсии в России увеличится на 35%, до 20 тыс. руб, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Размер пенсии по старости неработающим пенсионерам уже в следующем году увеличится в среднем на тысячу рублей. К концу шестилетнего периода — в 2024 году — мы ожидаем размер средней пенсии порядка 20 тыс. руб., с ростом к уровню 2018 года на 35%», — сказал он.

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев озвучил предложения по пенсионной реформе. Инициатива предполагает с 2019 года постепенное повышение пенсионного возраста: у женщин он увеличится с 55 до 63 лет, а у мужчин — с 60 до 65 лет. Медведев объяснил, что это делается для того, чтобы «обеспечить нормальный уровень жизни пенсионерам».

По данным Минэкономразвития, за период 2019–2024 годов совокупный вклад в рост экономики от увеличения численности работающего населения может составить 1,3 п.п.