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Минфин предложил ввести акциз на медицинский спирт

«Ведомости»: Минфин разработал законопроект о вводе акциза на медицинский спирт
Минфин разработал законопроект о введении акциза на медицинский спирт и спиртосодержащие лекарства, пишут «Ведомости». ФАС попросила ведомство дополнительно проанализировать влияние этой инициативы на себестоимость препаратов
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

Минфин разработал законопроект о введении акциза на медицинский спирт и спиртосодержащие лекарства, не включенные в специальный перечень кабмина. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ.

Ведомство предложило внести изменения в главу 22 «Акцизы» Налогового кодекса. Предполагается, что подакцизными товарами станет фармпродукция, из которой нельзя произвести нелегальный алкоголь, пишут «Ведомости». Представитель Минфина рассказал изданию, что этот вопрос «в настоящее время находится в проработке», а ФАС направила свои предложения на этот счет, «в том числе о дополнительном анализе влияния изменений на себестоимость лекарственных препаратов».

Как пояснил изданию директор департамента налогового и юридического консультирования Kept Антон Гребенчук, под налогообложение попадут и производители фармсубстанции этанола, и покупающие ее изготовители спиртосодержащих лекарств. Действующее законодательство предусматривает нулевую ставку акциза при продаже этанола фармпроизводителям.

Матвиенко призвала ускорить введение акцизов на медицинский спирт
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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В октябре 2023 года заместитель министра финансов Алексей Сазанов допускал распространение акцизов на весь производимый в России спирт, в том числе медицинский. По его словам, бюджет при этом дополнительно может получить порядка 15–20 млрд руб. Вместе с тем сроки реализации подобной инициативы зависят от проработки механизма защиты от роста цен на лекарства, уточнял Сазанов. Минпромторг тогда не поддержал эту идею из-за возможного «вреда добросовестным производителям».

Впервые с такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на фоне расследования массового отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр». По ее словам, введение акциза на весь этиловый спирт поможет бороться с производством и оборотом нелегального алкоголя. Глава Минфина Антон Силуанов говорил об отсутствии разногласий с Минздравом на этот счет и исключал возможный рост цен на лекарства со спиртовой основой.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Минфин законопроект медицинский спирт акциз
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