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Общество ,  
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Матвиенко призвала ускорить введение акцизов на медицинский спирт

Матвиенко: до 40% медицинского спирта идет на нелегальный алкоголь
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В парламент необходимо внести законопроект об установлении акцизов на медицинский спирт, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на ежегодной встрече со статс-секретарями-замминистра. Трансляция велась на странице Совета Федерации во «ВКонтакте».

«Минфин разрабатывал соответствующий законопроект. Мы изначально говорили, что надо учесть механизм субсидирования для добросовестных производителей фармацевтический продукции. Подключился Минздрав, решения до сих пор нет», — сказала она.

Матвиенко отметила, что ФСБ в ноябре провела обыски, после которых были выявлены «мошеннические схемы». «40% медицинского спирта в Российской Федерации может идти на производство алкогольных напитков и так далее», — сказала спикер Совфеда.

Спикер призвала ускорить разработку закона и удивилась, что проект еще не внесли в Думу. «Значит, лобби сильнее власти? Я другим ничем это не могу объяснить», — заключила она.

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Фото:Евгений Курсков/ТАСС

В ноябре РБК сообщил о выявлении сотрудниками ФСБ и ФНС схем вывода в теневой оборот, в том числе через интернет-площадки, этилового спирта, который производят для медицинской и парфюмерно-косметической отраслей и который не облагается акцизом.

Анализ показал, что с 2020 года больше 40% легально произведенного медицинского спирта выводится в тень. В нескольких регионах России прошли обыски.

«Анализ изъятых документов позволит установить степень вовлеченности крупнейших производителей медицинского и пищевого спирта в схему незаконной минимизации налоговых обязательств», — рассказывал источник РБК, близкий к следствию.

В июле Матвиенко призвала ввести акциз на весь этиловый спирт, который производится в России. По ее мнению, такая мера поможет в борьбе с производством и оборотом нелегального алкоголя. Вместе с этим должны существовать субсидии на уплату акциза для медицинских учреждений, отметила она.

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Помимо этого, спикер Совфеда предложила проводить денатурацию метанола, чтобы он по цвету и запаху отличался от этилового спирта, и принять закон о внесудебном уничтожении изъятого в рамках уголовных дел нелегального алкоголя.

Теги
Персоны
Валентина Матвиенко Совфед акцизы медицинский спирт алкоголь
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации

7 апреля 1949 года

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