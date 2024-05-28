Власти облегчат инвестиции в редкоземельные металлы и курорты

Минэкономики предложило расширить перечень проектов технологического суверенитета и структурной адаптации, которые смогут получить льготные кредиты. К ним отнесут, в частности, добычу редкоземельных металлов и всесезонные курорты

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Минэкономразвития предложило расширить критерии таксономии, в рамках которой определяются проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Проект постановления правительства, подготовленный ведомством, есть у РБК. Предполагается, что указанный статус смогут получить проекты в сфере импортозамещающей промышленности, электроэнергетики (в том числе возобновляемой), туризма, транспорта. Это позволит им пользоваться льготным банковским финансированием, а также выпускать облигации под реализацию проектов — соответствующее регулирование разрабатывается Банком России.

«Нехватка качественных проектов»

Таксономия технологического суверенитета — это стимулирующий инструмент для бизнеса, который подразумевает применение сниженных коэффициентов риска при финансировании приоритетных проектов банками. Таким образом для проектов, в которых заинтересовано государство, упрощается привлечение кредитных средств по приемлемым ставкам.

«Таксономия технологического суверенитета позволяет снизить нагрузку на капитал банков. Благодаря этому уже 12 крупных проектов в машиностроении, энергетике, науке получили доступ к льготному кредитованию», — отметил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов. Их общая сумма превышает 264 млрд руб., уточнили в Минэкономразвития.

Ранее ВЭБ.РФ оценивал, что стимулирующие меры могут помочь сформировать кредитный портфель в объеме 5–10 трлн руб., в том числе 1–2 трлн руб. в первый год после запуска механизма. Разрыв между потенциальным и фактическим размером финансирования в рамках программы связан с ужесточением денежно-кредитной политики и нехваткой подходящих проектов, говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в апреле 2024 года.

«Конечно, нужно сделать скидку на сравнительно короткую историю программы и ужесточение денежно-кредитных условий. Но главное — это нехватка качественных проектов по тем ключевым направлениям, которые перечислены в таксономии», — указывала она.

Механизм облигаций

ЦБ хочет распространить стимулы, которые сейчас действуют для банковского кредитования приоритетных проектов, на вложения банков в облигации, отмечала Набиуллина. Вносимые Минэкономразвития изменения позволят компаниям выпускать облигации, направленные на финансирование проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, следует из проекта постановления. Это позволит компаниям привлекать финансирование на более выгодных условиях и снизить зависимость от иностранных источников фондирования, рассчитывает первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко.

Банк России планирует распространить на облигации по проектам таксономии те же стимулы, что уже действуют для кредитов на такие проекты, сообщили РБК в ЦБ. «Снижение риск-весов будет зависеть от значимости проекта (техсуверенитет — первый приоритет, структурная адаптация — второй) и его кредитного качества, которое будет оцениваться на основе национальных кредитных рейтингов. В зависимости от этих факторов риск-веса по облигациям могут быть снижены на 30–70% от их стандартной величины», — указал регулятор.

Там ожидают, что такие стимулы поспособствуют росту финансирования проектов таксономии, а в перспективе — созданию «нового сегмента рынка ценных бумаг, объем которого может потенциально составить несколько триллионов рублей».

Также регулятор прогнозирует положительный эффект для распределения кредитного риска: если кредит на проект таксономии выдает, как правило, один банк (кредитный риск сконцентрирован), то выпуск облигаций может приобрести широкий круг инвесторов (кредитный риск распределен). «Из этих соображений мы планируем дать облигациям приоритет над кредитами с точки зрения более долгого периода действия льгот (десять лет, а не семь)», — отметили в Банке России.

Новые направления суверенитета

На сегодняшний день соответствовать таксономии могут два типа проектов: проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. К первым относятся производства, которых в настоящий момент в России нет, — например, комплексов бортового радиоэлектронного оборудования или высокоскоростных пассажирских лифтов. Количество отраслей ограничено, их 13: автомобилестроение, железнодорожное, нефтегазовое, сельскохозяйственное и специализированное машиностроение, медицинская, фармацевтическая и химическая промышленность, станкоинструментальная промышленность и тяжелое машиностроение, судостроение, электронная и электротехническая промышленность, энергетическая и авиационная промышленность.

Минэкономразвития предлагает расширить указанный перечень новыми направлениями, предусматривающими:

строительство электростанций при условии использования российских турбин и комплектующих;

обустройство и развитие новых месторождений редкоземельных металлов;

зеленые проекты в промышленности высоких переделов, энергетике и отрасли обращения с отходами;

производство композитных материалов, оборудования для СПГ, оборудования для возобновляемой, водородной и атомной энергетики.

Кроме того, предполагается расширить спектр применения таксономии внутри уже входящих в нее отраслей технологического суверенитета на высокотехнологичные товары на основании актуализированных перечней импортозамещения, которые составляет Минпромторг. Например, на проекты в сфере производства канатных дорог, 3D-принтеров, криогенных емкостей для хранения и транспортировки жидкого водорода и т.д. РБК направил запрос в Минпромторг.

Зеленые проекты, которые предложено включить в таксономию, предполагают в том числе создание производств по утилизации отходов (включая сжигание отходов для получения энергии), строительство АЭС, создание или модернизацию заводов по производству стали и алюминия, производство водородного топлива.

Электростанции и редкоземельные металлы

Импортозамещение в турбиностроении развивается «положительно», если говорить о создании газовых турбин большой мощности, считает старший консультант группы аналитики в электроэнергетике Kept Екатерина Артеменкова. Она напоминает, что Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в «Ростех») завершила основной этап испытаний турбины ГТД-110М на Ударной ТЭС, а «Силовые машины» изготовили первую серийную газовую турбину большой мощности ГТЭ-170 (будет поставлена на Нижнекамскую ТЭЦ). «Наращиваются производственные мощности по выпуску около десяти турбин в год», — говорит она.

Артеменкова считает высоким потенциал строительства генерации в России. В 1960–1990-х годах был период ежегодного ввода по 2–8 ГВт новых мощностей, и настал период замены оборудования на новые мощности. «Программы модернизации позволили существенно обновить парк генерации. <...> Мера, обеспечивающая специальные условия финансирования, не просто позитивна, но и крайне необходима для отечественного энергомашиностроения», — подчеркнула она.

В ассоциации «Сообщество потребителей энергии» (на ее участников приходится более половины промышленного потребления электроэнергии и природного газа) считают, что меры господдержки и связанный с ними госконтроль позволят избежать олигопольного формирования цены производства энергетического оборудования и строительства объектов электроэнергетики. «Важно прийти к сбалансированным ценам, которые позволят развить производственные возможности отечественного энергомашиностроения, производить турбины в количестве и модельном разнообразии, необходимом экономике страны, строить электростанции в соответствии с прогнозом потребления». Однако «важно, чтобы цены не убивали экономику промышленных предприятий, которые все это оплачивают», добавили в ассоциации. РБК направил запросы в крупнейшие российские генерирующие компании.

Россия занимает второе место в мире (после Китая) по запасам редкоземельных металлов (РЗМ: скандий, иттрий, лантан, неодим, церий, празеодим и т.д.), говорил в марте советник руководителя Роснедр Дмитрий Олейник. Из его презентации следовало, что запасы редкоземельных металлов в России сейчас составляют 28,7 млн т. Однако доля России в их мировой добыче составляет менее 1%, а производства по разделению конечных элементов практически отсутствуют, говорил Олейник.

Основным производителем РЗМ остается Соликамский магниевый завод, разрабатывающий сырье Ловозерского месторождения, говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Проект разработки Томтор немного отстает от графика, там завершены геологоразведочные работы, утверждены запасы, проводится маркетинг оборудования. Первую руду в рамках проекта ждали в 2022 году, в 2024 году должен был заработать комбинат. В 2023 году принято решение строить Краснокаменский гидрометаллургический комбинат в Забайкалье, который должен выпускать до 10 тыс. т пентаоксида ниобия, 3,5 тыс. т оксида неодима и до 2,5 тыс. т оксидов среднетяжелых РЗМ в концентрате. «Запуск проектов могут ускорить налоговые льготы и льготные кредиты. Для снижения стоимости развития месторождения также нужна промышленная ипотека», — считает эксперт.

Представитель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов сказал, что она принимала участие в разработке проекта мер поддержки проектов технологического суверенитета и структурной адаптации. В ассоциации считают, что механизм поможет развивать добычу руды и создавать цепочки «от руды до изделий». «В мире сегодня производят свыше 300 тыс. т РЗМ, но промышленность испытывает дефицит ключевых металлов. Китаю принадлежит 78% рынка, США — 12%, России — менее 1%, несмотря на то что мы занимаем второе место в мире по запасам. В Китае и США разработан комплекс мер господдержки отрасли, включая денежное субсидирование. Отрадно, что Россия планирует идти по этому пути», — заявили в ассоциации.

Россия, несмотря на второе место по запасам в мире, остается зависимой от импорта РЗМ, отмечает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Соликамский магниевый завод работает над созданием к 2026 году замкнутых производственных цепочек по РЗМ и танталу. Концентрат из-за отсутствия разделительных мощностей сегодня продается в Китай и другие страны Азии, а взамен российские потребители покупают в Китае индивидуальные оксиды РЗМ, а это 15 элементов из группы лантаноидов плюс иттрий и скандий, сказал он. «Чтобы извлечь необходимые металлы, нужно разделить его на оксиды. Предприятий, способных делать это в промышленных масштабах, в России нет. После распада СССР они остались на территории Казахстана и Эстонии. Нужно выстраивать цепочку: оксиды — металлы — лигатуры — изделия. По распоряжению правительства Россия сможет к 2030 году полностью обеспечивать себя, выпуская 7,5 тыс. т РЗМ в год», — указал эксперт.

Красноженов добавил, что экспортный потенциал у России тоже есть — для этого нужна разработка Томторского месторождения, инвестиции в которое оцениваются в 160 млрд руб. Дополнительные стимулы со стороны государства в сфере РЗМ могут ускорить реализацию, считает он.

Ставка на туризм

К проектам структурной адаптации, согласно таксономии, относятся проекты, направленные на создание или модернизацию инфраструктуры, позволяющей предоставлять услуги или переориентировать поставки российской продукции дружественным странам. Сюда также относятся проекты по сокращению зависимости от предоставления импортных услуг, технологий, поставок материалов, оборудования и комплектующих, способствующие развитию существующих и созданию новых отраслей экономики России.

В таксономию проектов структурной адаптации Минэком планируется включить два новых направления:

создание круглогодичных курортов на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, на озере Байкал, а также инфраструктуры для развития туристической отрасли;

реализация инвестиционных проектов, соответствующих плану развития Северного морского пути до 2035 года.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» власти планируют до 2030 года построить десять современных курортов, которые смогут принимать более 9 млн туристов в год. Объем инвестиций в проект, по оценкам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, составит около 1,5 трлн руб., включая 300 млрд руб. из федерального бюджета.

У всех проектов на побережье пяти морей и озере Байкал разный потенциал, полагает вице-президент АТОР и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, наиболее перспективным будет развитие круглогодичного курорта «Новая Анапа» на Черном море — «его все знают». На Каспийском море в районе Дагестана есть острая нехватка гостиничной инфраструктуры, поэтому круглогодичный курорт поможет решить эту проблему, указывает эксперт.

Балтийское направление, по словам Ромашкина, тоже привлекательное: в Калининградскую область туристы приезжают круглый год, «там можно успешно комбинировать летний и круглогодичный туризм». Азовское побережье «проигрывает Черному морю», но, тем не менее, многим оно нравится, поскольку там мелкое дно, что удобно для родителей с детьми. Круглогодичный курорт на Японском море скорее необходим жителям Дальнего Востока, считает Ромашкин.

Наименьший, по его мнению, потенциал с точки зрения развития круглогодичного туризма у проекта на Байкале, поскольку на озеро в основном едут летом. «У Байкала есть большая сезонность, зимой там в 50 раз меньше туристов, чем летом», — оценивает Ромашкин.

Проблемы господдержки

Расширение перечня подпадающих под таксономию сфер и проектов — безусловно, один из путей ее популяризации и увеличения объема финансирования, считает директор ИНП РАН Александр Широв. Однако есть и ряд других факторов, которые сдерживают развитие программы, считает он.

«Проблема в том, что использование инструментов господдержки зачастую несет не только возможности, но и риски дополнительные. Одни бизнесмены не верят, что такую поддержку можно получить, другие боятся», — отметил экономист.

Кроме того, программа предполагает вложение собственных средств в большом объеме, а с учетом того, что Россия находится на пороге масштабных налоговых изменений, бизнес выжидает и предпочитает пока не делать масштабных инвестиций, рассуждает Широв.

При этом ужесточение денежно-кредитной политики, напротив, должно было бы повысить востребованность инвестирования в рамках таксономии. «Механизм позволяет получать средства по ставкам ниже рыночных. Мы видим, что сегодня в экономике та доля инвестиций, которая финансируется за счет нерыночных ставок, явно не уменьшается, а, наоборот, имеет тенденцию к росту», — указал эксперт.