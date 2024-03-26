«Росатом» построит плавучие электростанции для Приморского края

«Росатом» планирует к 2029 году построить для Приморского края первую плавучую электростанцию. Региону требуется минимум две станции, но серия может достигнуть и пяти при росте энергодефицита

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Госкорпорация «Росатом» планирует построить плавучие энергоблоки (ПЭБ) для энергоснабжения южной части Приморского края, соглашение о намерениях подписали 26 марта на форуме «Атомэкспо-2024» машиностроительный дивизион «Росатома» и администрация региона, передает корреспондент РБК.

Проект предполагает строительство и поставку энергоблоков в Приморье. На первом этапе стороны планируют запустить в эксплуатацию два энергоблока, рассказал замглавы машиностроительного дивизиона «Росатома» Владимир Аптекарев. По его словам, на данном этапе предполагается, что первые модернизированные плавучие энергоблоки (МПЭБы) будут введены в эксплуатацию к 2029 году. Решение о дальнейшем вводе энергоблоков будет принято в зависимости от потребности региона в энергии.

Министр энергетики Приморского края Андрей Леонтьев, в свою очередь, отметил, что энергодефицит региона оценивается в 200 МВт. В дальнейшем рассматривается возможность увеличения числа ПЭБов до пяти — четырех действующих и одного резервного.

Представители «Росатома» отмечают, что ПЭБы будут оснащены типовым реактором «Ритм-200», как и плавучие электростанции, которые строятся для снабжения Баимского ГОКа, который будет возведен на севере Чукотки. Мощность одной такой станции составит 106 МВт, соответственно, и ПЭБы для Приморья будут выдавать около 100 МВт электроэнергии каждый.

В представленной презентации «Росатома» говорится, что три МПЭБа будут расположены в юго-восточной части Приморья, недалеко от города Фокино. Они будут обеспечивать потребность судостроительно-судоремонтного комплекса «Звезда» в Большом Камне и портовых мощностей. Еще один планируется забазировать недалеко от города Славянка в юго-западной части региона, там же будет находиться резервный энергоблок.

Первый и на данный момент единственный действующий проект плавучей электростанции — ПАТЭС «Академик Ломоносов», построенный на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). ПАТЭС генерирует тепло- и электроэнергию в городе Певек, на Чукотке. Максимальная мощность ПАТЭС без выработки тепловой энергии составляет 70 МВт, в условиях максимальной выдачи тепловой мощности — 44 МВт.

Еще четыре ПЭБа планируется построить для Баимского месторождения на Чукотке. Корпуса для первых двух заказаны в китайском городе Чжоушань (к югу от Шанхая), там же планируется заказать еще два корпуса. Монтаж реакторов «Ритм-200» и энергетического оборудования будет вестись на Балтийском заводе. МПЭБы будут вырабатывать только электроэнергию, их установят возле мыса Наглейнын на Чукотке. Одна станция будет выдавать по 106 МВт энергии.

Серия из четырех ПЭБов для Баимского месторождения оценивалась в 190,23 млрд руб., закупку на эту сумму разместило на портале госзакупок в конце 2021 года ФГУП «Атомфлот». Но, по словам собеседников РБК, знакомых с ходом реализации проекта, с тех пор МПЭБы подорожали, в частности, из-за удорожания заемного финансирования.

Замгендиректор «Росатома» Андрей Никипелов рассказал журналистам, что стоимость корпуса не превышает 20% от стоимости всего ПЭБа. Из-за загрузки российских верфей строительство корпусов с высокой долей вероятности будет вестись в Китае или на верфи другой страны, отметил он.

Во вторник, 26 марта, «Росатом» также подписал соглашение об основных условиях сделки по созданию совместного предприятия (СП) с «ТСС Групп». СП будет строить и эксплуатировать энергофлот на базе ПЭБов на зарубежных рынках. Доли в компании будут распределены на паритетной основе. Мощность одной станции составит не менее 100 МВт, срок службы — около 60 лет.

«Сегодня мы видим высокий спрос на стабильный и зеленый источник энергии практически во всех странах Африки и Ближнего Востока. Мы считаем, что крупнейшие суверенные фонды будут серьезными драйверами инвестиций в эту технологию, и рынок ПЭБов будет быстро расти», — приводит слова председателя совета директоров «ТСС Групп» Сергея Величко пресс-служба компании.

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев полагает, что монтаж энергоблоков «Ритм-200» будет вестись на заводе «Звезда», который получил лицензию на выполнение соответствующих работ в 2020 году. «Увеличение серии ПЭБ позволит уменьшить себестоимость производства станций, что должно способствовать их привлекательности при выводе на зарубежные рынки», — отметил эксперт. Он считает наиболее перспективными рынками для экспорта этой технологии страны Юго-Восточной Азии, где технически сложно строить классическую генерацию.