В Oxford Economics назвали основные причины укрепления курса рубля

Прежде всего восстановление курса российской валюты обусловлено ростом цен на сырье. Также этому поспособствовало ужесточение Банком России контроля за движением капитала

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Основной причиной, обусловившей восстановление курса рубля, стал рост цен на нефть и природный газ, считает ведущий экономист по развивающимся рынкам Oxford Economics Татьяна Орлова, сообщает американский телеканал CBS.

«Цены на сырье сейчас очень высоки, и даже несмотря на падение объемов российского экспорта из-за эмбарго и санкций, рост цен на сырье более чем компенсирует это падение», — указала Орлова.

Россия зарабатывает почти $20 млрд в месяц на экспорте энергоресурсов, отмечает телеканал. Кроме того, многие зарубежные компании согласились с требованием России платить за газ в рублях, что также привело к росту курса российской валюты.

Еще одним фактором, послужившим восстановлению курса рубля, экономист назвала ужесточение контроля за движением капитала со стороны Банка России, включая заморозку выплат дивидендов по акциям и облигациям для нерезидентов.

«Раньше это был довольно значительный источник оттока валюты из России, сейчас этот канал закрыт», — отметила она.

В то же время, продолжила Орлова, российские экспортеры обязаны продавать валютную выручку и покупать рубли. 23 мая Минфин смягчил требование об обязательной продаже части экспортной выручки и разрешил менять 50% валюты вместо 80%, как раньше.

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Помимо этого Россия усложнила выход иностранных инвесторов из активов, что стало еще одним препятствием для оттока капитала, добавила специалист.

После начала военной операции на Украине и западных санкций против России курс рубля к доллару и евро резко обвалился. Так, 9 марта стоимость американской валюты на Мосбирже составляла около 139 руб. за доллар. В конце марта на фоне ограничений со стороны ЦБ курс доллара на Мосбирже начал снижаться. Так, 27 мая курс доллара на Мосбирже составил около 69,69 руб.

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что курс доллара «скукоживается», в то время как курс рубля укрепляется.

В то же время авторы свежего выпуска ежеквартального прогноза Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомился РБК, высказали мнение, что укрепление курса рубля полезно для сдерживания инфляции, но негативно влияет на экспортные доходы бюджета и конкурентоспособность российских производств. Равновесным экономисты РАН считают курс в 60–65 руб. за доллар.