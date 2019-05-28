Moody's увидело риски для получения Украиной транша МВФ из-за выборов

Подготовка к внеочередным выборам усложнит принятие законопроектов, необходимое для поддержания текущей программы соглашения с МВФ, считает Moody's

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Получение Украиной очередного транша от Международного валютного фонда может быть отложено из-за внеочередных парламентских выборов, говорится в комментарии рейтингового агентства Moody's, поступившем в РБК.

В документе указывается, что решение о проведении досрочных выборов является положительным, поскольку позволит раньше выйти из политического тупика и перезапустит процесс реформ. «Тем не менее досрочные выборы делают еще менее вероятным то, что второй транш от МВФ поступит в те же сроки, что и планировалось ранее», — говорится в документе.

Отмечается, что подготовка к досрочным выборам еще более усложнит законодательную деятельность, которая необходима для поддержания текущей программы соглашения с МВФ. «Эта работа включает утверждение измененной статьи о незаконном обогащении, которая, как мы ожидаем, будет важна для передачи следующего транша МВФ в размере $1,3 млрд», — указывается в документе. При этом, как считают аналитики Moody’s, новое правительство сможет вернуться к выполнению условий программы.

«Хотя внешняя позиция Украины сильнее, чем мы ожидали, собственная ликвидность правительства остается в сложной ситуации, а вопрос доступа к международному рынку неясен», — говорится в комментарии. Аналитики подчеркнули, что ситуация с отсрочкой выплат МВФ решаема, и правительство должно будет еще раз протестировать внутренний рынок облигаций.