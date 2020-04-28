Минэкономразвития оценило квартальный рост ВВП в 1,8%

Глава МЭР Максим Решетников заявлял, что из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, экономика России теряет около 100 млрд руб. каждый день

Фото: Николай Галкин / ТАСС

ВВП России вырос на 1,8% за первые три месяца 2020 года в годовом выражении, следует из данных на сайте Минэкономразвития.

Как следует из материалов ведомства, в январе темп роста ВВП составил 1,6% год к году, однако позже министерство скорректировало эту оценку до 1,7% после того, как Росстат пересмотрел оперативные данные по отдельным видам экономической деятельности. В феврале ВВП ускорил свой рост до 2,9%. В Минэкономразвития отмечают, что значительное влияние на этот показатель оказал календарный фактор (високосный год и 19 рабочих дней в феврале, а не 20, как в 2019 году). Если этот фактор исключить, рост ВВП останется примерно на уровне января. Данные за март министерство пока не представило.

В январе 2020 года основной вклад в рост ВВП внесли торговля и обрабатывающая промышленность, в феврале — торговля и промышленное производство.

Кроме ВВП, за первые три месяца 2020 года также рост показали промышленность (1,5%) и розничная торговля (4,3%), следует из данных Минэкономразвития.