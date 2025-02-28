Глава ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки в 2025 году

Глава ВТБ Костин: ключевая ставка снизится до 19% во второй половине 2025 года

Ближе к концу года ключевая ставка с рекордного 21% может снизиться до 19%, ожидает Костин. Он также исключил риск обвального снижения кредитования, предупредил о сокращении выручки банков и их более осторожном подходе

Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Ключевая ставка Центробанка снизится до 19% во второй половине 2025 года с учетом приближения инфляции к пику, заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас прогнозы по инфляции на этот год составляют 7-8%. Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года — и уже точно ближе к концу, в четвертом квартале — мы можем ожидать снижения ставки. Я считаю, до 19%, а может даже и несколько ниже», — сказал Костин.

Кредитная политика на ближайший период будет оставаться достаточно жесткой, и сам ЦБ на 2025 год прогнозирует ставку в диапазоне 19-22%, заметил банкир. Среди «позитивных моментов» он заметил сокращение кредитования, а также впечатление, будто «все-таки инфляция сегодня приближается к своему пику».

Обвального падения кредитования не произойдет, небольшое снижение ожидается в розничном кредитовании кроме специальных ипотечных программ, в корпоративном кредитовании, вероятно, будет замедление темпов, считает Костин.

«У корпораций достаточно резервов. Есть собственные прибыли, которые могут быть инвестированы. Мы видим, что в 2024 году у нас был хороший прирост инвестиций. Это дает надежду на то, мы продолжим многие инвестиционные программы. Будет планомерное торможение экономики для того, чтобы побороть инфляцию и выйти на цель в 4% в 2026 году», — рассказал глава ВТБ.

Прибыль банков в этом году снизится на 15-20%, ожидает Костин. Он предупредил, что организации будут проявлять осторожность и более выборочно выдавать кредиты, внимательно изучать проблемные займы. «Но в целом за последние годы банковский сектор создал серьезную базу для того, чтобы быть стабильным, чтобы выдерживать какие-то вот такого рода колебания», — заключил он.

Сейчас ключевая ставка находится на рекордно высоком уровне за всю историю России — 21%. ЦБ систематически повышал ее с июля прошлого года на фоне инфляции. На февральском заседании совет директоров Центробанка решил сохранить нынешний уровень, это соответствовало прогнозам опрошенных РБК экспертов.

Согласно данным Росстата, рост потребительских цен по итогам 2024 года составил 9,52%.

Регулятор ожидает, что уровень инфляции по итогам 2025 года составит 7–8%. Этот прогноз, опубликованный в середине февраля, превышает предыдущий в 1,5 раза. Как ожидает ЦБ, в 2026 годовой рост цен вернется к целевому уровню 4%.

