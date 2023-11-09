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Власти предложили увеличить субсидии на экспорт продукции МСП до ₽1 млн

«Известия»: в России могут увеличить субсидии на экспорт продукции МСП до ₽1 млн
Власти планируют вдвое увеличить размер субсидий на транспортировку товаров МСП за границу — с 500 тыс. до 1 млн руб., узнали «Известия». В то же время эксперты отмечают, что только 1% компаний МСП экспортируют свою продукцию
Фото: Артем Иванов / ТАСС
Фото: Артем Иванов / ТАСС

Минэкономразвития разработало проект приказа о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСП) при продаже продукции за рубеж. В частности, предлагается вдвое увеличить размер субсидий на транспортировку товаров за границу — с 500 тыс. до 1 млн руб, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Как отмечает газета, затраты экспортеров на логистику в последнее время значительно возросли, что может быть особенно критично для малого бизнеса. В связи с этим власти предлагают МСП содействовать в организации транспортировки товаров, помогать в погрузочных работах и в сортировке и маркировке продукции. Поддержка размером до 1 млн руб. будет оказывается на условиях софинансирования: 20% со стороны компании и 80% — со стороны центров поддержки экспорта.

«Проектом приказа предусмотрено увеличение лимитов по приоритетным услугам центров поддержки экспорта в рамках действующего финансирования за счет сокращения сумм на менее востребованные услуги. Итоговые размеры лимитов пока обсуждаются», — пояснили газете в Минэкономразвития, отметив, что субсидии в размере 1 млн руб. — еще не окончательное значение.

Кроме того, Минэкономразвития также предлагает ввести дополнительные меры для поддержки компаний, учредителями и руководителями которых являются женщины, отмечает газета. В числе инициатив, например, сопровождение переговорного процесса с учетом культурных различий.

Как уточнила изданию генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, из российских предприятий МСП только 1% экспортирует свои товары, то есть чуть более 60 тыс. компаний из 6 млн. При этом, по ее словам, реальным экспортным потенциалом обладают 130-140 тыс. предприятий.

Согласно докладу Минэкономразвития о состоянии малого и среднего бизнеса и мерах его поддержки за 2019–2022 годы (есть у РБК), доход на одно микропредприятие по итогам 2022 года составляет 11 млн руб., на одно малое предприятие — 183 млн руб., среднее — 866 млн руб.

Среднее количество работников микропредприятий составляет пять человек, малых предприятий — 34 человека, средних — 128 человек.

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По данным Минэкономразвития, в 2022 году различные виды государственной поддержки получили более 663 тыс. объектов малого и среднего бизнеса. Подавляющее большинство получателей господдержки составляют микропредприятия (почти 94%). Всего в России на 9 ноября 2023 года зарегистрировано 6,17 млн субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей), из них 5,9 млн приходится на микробизнес.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее называл «стыдной» и «заколдованной» долю малого и среднего бизнеса в общем объеме ВВП России, которая составляет 20%. Для сравнения он привел доли малого и среднего бизнеса в ВВП других стран. Например, в Китае она колеблется между 60% и 70%, в США составляет около 60%, в Италии — больше 70%, в Финляндии — больше 60%. «Какими бы ни были сложными времена, мы видим, что количество малых и средних предприятий как минимум сохраняется, как максимум подрастает. Но, к сожалению, остается заколдованной цифра доли малого бизнеса в нашем ВВП», — добавил Греф.

Как следует из его презентации, в 2021 году этот показатель составлял 20,3%, в 2020 году — 20,8%, в 2019 году — 20,7%, в 2018 — 20,4%. При этом Сбербанк видит потенциал как минимум двукратного роста доли малого и среднего бизнеса в ВВП России (то есть до 40%), заявил позднее Греф.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
МСП малый и средний бизнес экспорт субсидии Минэкономразвития
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