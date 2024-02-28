Еврокомиссия раскрыла детали принципа No Russia в торговле

Экспортеры ЕС не должны продавать санкционные товары — в том числе самолеты — контрагентам из третьих стран, если те отказываются прописывать условие о запрете реэкспорта в Россию. Об этом говорится в разъяснениях Еврокомиссии

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Экспортеры Евросоюза должны отказывать в поставках чувствительных подсанкционных товаров контрагентам из третьих стран, если те не готовы включать в экспортно-импортные контракты оговорку No Russia, запрещающую реэкспорт этих товаров в Россию. Если же такая оговорка нарушена, поставщики должны задействовать такие меры воздействия/наказания, как разрыв контракта или требование о выплате неустойки. Об этом говорится в распространенных в конце февраля разъяснениях Еврокомиссии (ЕК) по применению положения «no re-export to Russia».

В декабре 2023 года в составе 12-го санкционного пакета Евросоюз обязал экспортеров европейских товаров в контрактах на поставку определенных чувствительных продуктов в третьи страны прописывать условие, запрещающее реэкспорт в Россию, писал РБК. Товары, при вывозе которых за пределы ЕС нужно прописывать такую оговорку, на данном этапе следующие:

летательные аппараты, космические аппараты и их части (группа 88 товарной внешнеторговой номенклатуры);

определенные авиационные товары из других групп (в том числе авиационные двигатели внутреннего сгорания, турбовинтовые двигатели, шины для использования на воздушных судах, антенные отражатели, накладки тормозных колодок);

авиационное топливо;

боевое стрелковое оружие;

товары двойного назначения и «продвинутые технологические товары, использующиеся в российских оружейных системах», которые, по данным Евросоюза, применяются в местах боевых действий на Украине или важны для разработки, производства и использования таких российских систем (в том числе микросхемы, цифровые камеры, диоды, транзисторы, подшипники, осциллографы и т.д.), следует из информации на сайте Еврокомиссии.

Возможность расширения списка

Это не значит, что в будущем данное правило не будет распространено на другие товарные коды, говорит руководитель практики санкционного права и комплаенса АБ КИАП Денис Примаков. В санкционном регламенте ЕС, например, также предусмотрены запреты на поставку в Россию товаров, которые могут способствовать «военному и технологическому укреплению» страны (по списку), морского навигационного оборудования, предметов роскоши, но при экспорте их в третьи страны вносить оговорку, запрещающую реэкспорт в Россию, в настоящее время не требуется.

Есть множество других товаров, которые ЕС запрещает экспортировать в Россию, и экспортеры ЕС должны равным образом обеспечивать, чтобы эти товары не реэкспортировались в Россию, посредством мер due diligence (оценки рисков) в отношении своих клиентов или конечных пользователей, считают специалисты юрфирмы Fieldfisher.

Многие компании ЕС уже включают в контракты оговорки о запрете реэкспорта, но теперь это стало юридическим требованием для вышеуказанных категорий товаров, отмечает ЕК. «Это создает сдерживающий эффект для тех операторов не из ЕС, которые перенаправляют подсанкционные европейские товары в Россию, поскольку в будущем подвергает их риску договорных неустоек и штрафов», — говорится в документе.

Требование к европейским экспортерам внести в соглашения с импортерами из третьих стран оговорку о запрете реэкспорта в Россию особенно значимо для авиакомпаний и лизингодателей из стран Евросоюза, включая SPV-компании для лизинга воздушных судов (чаще всего такие специальные структуры создаются в Ирландии), отмечают юристы международной юрфирмы Allen&Overy. По состоянию на 27 февраля ни Великобритания, ни США не вводили аналогичных требований для своих экспортеров, указывают они.

Сроки имплементации оговорки

Еврокомиссия напоминает, что сроки включения оговорки в контракты зависят от даты заключения договора. Для контрактов, заключенных до 19 декабря 2023 года (то есть уже действовавших к моменту введения 12-го пакета), установлен льготный годовой период до 19 декабря 2024 года (или до окончания контракта, если оно наступает раньше), в течение которого можно обходиться без «реэкспортной оговорки». Любое исполнение таких контрактов с 20 декабря 2024 года требует наличия оговорки, говорится в материалах ЕК. Для договоров, подписанных с 19 декабря 2023 года, положение о запрете реэкспорта в Россию должно быть включено с 20 марта.

Специалисты юрфирмы Fieldfisher указывают, что в санкционных поправках, принятых Евросоюзом 18 декабря, была некоторая неопределенность формулировок, которая могла интерпретироваться таким образом, что для контрактов, заключенных после вступления в силу 12-го пакета и до 20 марта 2024 года, вводить оговорку о запрете реэкспорта не требуется. Впрочем, опираться на такое толкование рискованно, добавляли они (в итоге такая интерпретация оказалась бы неверной).

Как будет выглядеть оговорка

Экспортеры ЕС должны обеспечить в соглашениях со своими контрагентами из третьих стран достаточные средства юридической защиты на случай нарушения оговорки о реэкспорте. На момент принятия поправок не прояснялось, что это должны быть за средства. Они должны быть «сравнительно сильными и направленными на то, чтобы удержать операторов не из ЕС от каких-либо нарушений», указывает ЕК. В качестве примеров она называет разрыв договора и выплату неустойки. Также экспортер должен незамедлительно уведомить компетентные органы европейской страны, где он зарегистрирован или расположен, о ставшем ему известном факте нарушения оговорки, напоминает ЕК. Однако, как отмечают в Allen&Overy, никаких наказаний (например, штрафов) для европейского экспортера в случае нарушения оговорки о реэкспорте пока не предусмотрено.

Формулировки оговорки остаются на усмотрение сторон, разъясняет ЕК. Тем не менее, она предлагает образцы того, как может выглядеть оговорка (всего пять вариантов). Например, «[Импортер/покупатель] не должен продавать, экспортировать или реэкспортировать, прямо или косвенно, в Российскую Федерацию или для использования в Российской Федерации любые товары, поставляемые в соответствии или в связи с этим Соглашением, подпадающие под действие ст. 12g Регламента Евросоюза № 833/2014». Представленные ЕК образцы подразумевают, что стороны могут включить в оговорку дополнительные пункты: в частности, обязательство покупателя из третьей страны приложить все усилия, чтобы никакие третьи стороны не дискредитировали реэкспортную оговорку, включая перепродавцов.

Стоит учитывать, что никакое контрактное положение не помешает стороне, которая намерена нарушить договор, это сделать, написали юристы Allen&Overy. «Также стоит учитывать, что как только самолет реэкспортирован в Россию, почти ничего нельзя сделать, чтобы вернуть его обратно», — указали они.

«Санкции оказались достаточно эффективными с точки зрения их декларируемых целей [ограничить экспорт технологий из стран-санкционеров]. Однако этот эффект был частично компенсирован способностью России найти альтернативных поставщиков для санкционных товаров (категорий товаров, поставку которых в Россию ЕС запретил. — РБК). При том что Китай — теперь самый важный торговый партнер России, другие страны стали существенными поставщиками санкционных товаров в Россию», — написали экономисты Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) в статье 27 февраля.