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ЦБ во втором квартале 2019 года докупил бондов Франции и золота
Банк России во втором квартале 2019 года увеличил золотовалютные активы на $29 млрд, следует из его обзора. Рост пришелся главным образом на активы Франции и золото, купленное у российских банков
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

На середину 2019 года Банк России накопил золотовалютных активов на $516,8 млрд, большинство из которых, с точки зрения географии, было размещено внутри страны — в золоте в хранилище ЦБ, следует из опубликованного сегодня обзора ЦБ по управлению активами (.pdf, выпускается с традиционным полугодовым лагом).

В золоте на конец июня 2019 года хранилось 19,1% активов ЦБ, или почти $99 млрд. Это на $10 млрд больше, чем кварталом ранее — на конец марта. Часть этого прироста объясняется увеличением цены золота во втором квартале прошлого года (на 7%), часть — дополнительными покупками металла у российских банков.

Структура золотовалютных активов ЦБ в разрезе валют изменилась во втором квартале незначительно:

  • 30,6%, или $158 млрд, было размещено в активах, номинированных в евро (против 30,3% на конец первого квартала 2019 года);
  • 24,2%, или $125 млрд, — в долларах США (против 23,6% на конец предыдущего квартала);
  • 13,2%, или $68 млрд, — в китайских юанях (против 14,2% на конец предыдущего квартала).

При этом в абсолютном выражении активы в золоте, в евро и в долларах увеличились за квартал одинаково — на $10 млрд, тогда как в юанях и в фунтах стерлингов практически не изменились.

Купили больше Франции

Сильнее изменилась географическая структура вложений Банка России. Если на конец марта 2019 года на первое место по зарубежным вложениям вышел Китай, то спустя квартал эту позицию вернула себе Франция — там оказалось размещено 13,3% активов ЦБ. Далее следуют:

  • Китай — 12,6%;
  • Германия — 12,3%;
  • Япония — 9,7%;
  • США — 8,1%;
  • Великобритания — 6,2%.

Как следует из данных Банка России, за второй квартал 2019 года французские активы выросли на $12 млрд, тогда как вложения в Германии, Китае и Японии почти не изменились. Это значит, что ЦБ, скорее всего, покупал гособлигации Франции (или бумаги французских компаний с прямыми или подразумеваемыми госгарантиями) либо дополнительно размещал свои резервы на корсчетах в банках/центробанке Франции.

В списке крупнейших иностранных вложений Банка России также появилась Финляндия с долей в 2% от совокупных активов (примерно $10 млрд).

Большинство долларовых активов ЦБ хранится за пределами США

Изменения в географии активов за второй квартал 2019 года частично были связаны с изменением курсов иностранных валют к доллару США, но сказать, как точно, по статистике Банка России невозможно.

Между юрисдикциями вложений ЦБ и валютами нет очевидной корреляции: например, в американских долларах размещено около 24% активов, а в юрисдикции Соединенных Штатов — лишь 8%. Разница — порядка $83 млрд — это в том числе вложения ЦБ в долларовые облигации неамериканских институтов.

Золотовалютные резервы ЦБ непрерывно растут главным образом в силу действия механизма бюджетного правила: по поручению Федерального казначейства Банк России приобретает на валютном рынке иностранную валюту на нефтегазовые сверхдоходы. Кроме того, часть валютного портфеля ЦБ инвестируется в интересах Минфина — это средства Фонда национального благосостояния, переданные в оперативное управление ЦБ. Банк России декларирует три основные задачи инвестирования — обеспечение сохранности, ликвидности и доходности активов.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: ЦБ, Банк России, золотовалютные резервы, инвестиции
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