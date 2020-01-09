ЦБ во втором квартале 2019 года докупил бондов Франции и золота

Банк России во втором квартале 2019 года увеличил золотовалютные активы на $29 млрд, следует из его обзора. Рост пришелся главным образом на активы Франции и золото, купленное у российских банков

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

На середину 2019 года Банк России накопил золотовалютных активов на $516,8 млрд, большинство из которых, с точки зрения географии, было размещено внутри страны — в золоте в хранилище ЦБ, следует из опубликованного сегодня обзора ЦБ по управлению активами (.pdf, выпускается с традиционным полугодовым лагом).

В золоте на конец июня 2019 года хранилось 19,1% активов ЦБ, или почти $99 млрд. Это на $10 млрд больше, чем кварталом ранее — на конец марта. Часть этого прироста объясняется увеличением цены золота во втором квартале прошлого года (на 7%), часть — дополнительными покупками металла у российских банков.

Структура золотовалютных активов ЦБ в разрезе валют изменилась во втором квартале незначительно:

30,6 %, или $158 млрд, было размещено в активах, номинированных в евро (против 30,3% на конец первого квартала 2019 года);

%, или $158 млрд, было размещено в активах, номинированных в евро (против 30,3% на конец первого квартала 2019 года); 24,2 %, или $125 млрд, — в долларах США (против 23,6% на конец предыдущего квартала);

%, или $125 млрд, — в долларах США (против 23,6% на конец предыдущего квартала); 13,2%, или $68 млрд, — в китайских юанях (против 14,2% на конец предыдущего квартала).

При этом в абсолютном выражении активы в золоте, в евро и в долларах увеличились за квартал одинаково — на $10 млрд, тогда как в юанях и в фунтах стерлингов практически не изменились.