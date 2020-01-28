Глава Российского экспортного центра уйдет в отставку

Глава РЭЦ Андрей Слепнев уйдет со своего поста, его место займет министр Евразийской комиссии Вероника Никишина, сообщили источники РБК. Слепнев может поменяться с ней должностями. Ранее он уже работал на той же позиции

Андрей Слепнев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) Андрей Слепнев в ближайшее время покинет свой пост, его сменит Вероника Никишина, которая сейчас является членом коллегии (министром) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом сообщили РБК источник, близкий к ВЭБ.РФ, и собеседник, знакомый с ходом кадровых консультаций.

По словам одного из собеседников РБК, Слепнев, в свою очередь, может занять пост Никишиной в экономической комиссии. В 2012–2016 годах он уже был министром по торговле ЕЭК.

По словам источника, на счету Никишиной в ЕЭК заключение ряда международных торговых сделок, в частности с Китаем, Сингапуром и Ираном. Перестановка связана с «запросом на ускорение темпов достижения целей нацпроектов», Слепнев в ЕЭК продолжит заниматься «ликвидацией торговых барьеров на внешних рынках для производителей из ЕАЭС», говорит источник РБК.

РЭЦ участвует в реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Согласно паспорту этого проекта, Слепнев выступает руководителем федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Ранее об их возможной рокировке с Никишиной написал Telegram-канал «Майский указ».