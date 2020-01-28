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Глава Российского экспортного центра уйдет в отставку

Глава РЭЦ Андрей Слепнев уйдет со своего поста, его место займет министр Евразийской комиссии Вероника Никишина, сообщили источники РБК. Слепнев может поменяться с ней должностями. Ранее он уже работал на той же позиции
Андрей Слепнев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) Андрей Слепнев в ближайшее время покинет свой пост, его сменит Вероника Никишина, которая сейчас является членом коллегии (министром) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом сообщили РБК источник, близкий к ВЭБ.РФ, и собеседник, знакомый с ходом кадровых консультаций.

По словам одного из собеседников РБК, Слепнев, в свою очередь, может занять пост Никишиной в экономической комиссии. В 2012–2016 годах он уже был министром по торговле ЕЭК.

По словам источника, на счету Никишиной в ЕЭК заключение ряда международных торговых сделок, в частности с Китаем, Сингапуром и Ираном. Перестановка связана с «запросом на ускорение темпов достижения целей нацпроектов», Слепнев в ЕЭК продолжит заниматься «ликвидацией торговых барьеров на внешних рынках для производителей из ЕАЭС», говорит источник РБК.

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РЭЦ участвует в реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Согласно паспорту этого проекта, Слепнев выступает руководителем федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Ранее об их возможной рокировке с Никишиной написал Telegram-канал «Майский указ».

В РЭЦ отказались комментировать информацию о кадровых перестановках. В пресс-службе ВЭБ.РФ также отказались от комментариев. «Официальные документы по этому поводу в ЕЭК не поступали», — сообщили РБК в пресс-службе комиссии. Гендиректора РЭЦ назначает совет директоров, который возглавляет председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Ожидается, что Слепнев будет представлен членам Евразийской комиссии на заседании Межправсовета ЕврАзЭС 31 января в Казахстане, сообщил РБК источник, знакомый с кадровыми перестановками. С 1 февраля пост главы коллегии Евразийской комиссии займет экс-премьер Белоруссии Михаил Мясникович.

Ставка на евразийскую интеграцию

«Назначение Слепнева, который занимался темами интеграции в 2009–2016 годах сначала как замглавы Минэкономразвития, а затем и как министр торговли ЕврАзЭС, позволит усилить российские позиции в комиссии», — сказал собеседник, напомнив, что в настоящее время Россия и Белоруссия ведут сложные переговоры о дальнейших путях интеграции, которые сопровождаются резкими заявлениями со стороны белорусского президента Александра Лукашенко.

Претензий к работе Слепнева в РЭЦ не было, сообщил источник РБК. В свою очередь, Никишина долгие годы занимается вопросами внешней торговли на уровне национальных и наднациональных органов регулирования, напомнил источник РБК.

А одной из главных задач РЭЦ всегда было устранение торговых барьеров на пути выхода российских компаний на международные рынки как внутри, так и за пределами страны, сказал он. «Никишина как никто другой знает эти барьеры», — заключил собеседник РБК.

Ранее источник РБК, близкий к ушедшему в отставку правительству, сообщал, что бывший вице-премьер Дмитрий Козак, назначенный замглавы администрации президента, будет курировать украинское направление и вопросы ЕврАзЭС. Со стороны правительства тему сообщества будет курировать вице-премьер Алексей Оверчук, сообщали источники РБК (официально распределение обязанностей в правительстве еще не опубликовано).

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Где работали Слепнев и Никишина

Согласно биографии на сайте ЕЭК, Никишина 17 лет работала в Минэкономразвития, занимала там руководящие посты, в частности замдиректора департамента торговых переговоров, главы департамента стран Америки и департамента координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности. До назначения членом коллегии ЕЭК она была помощником первого вице-премьера.

Слепнев возглавляет РЭЦ с мая 2018 года (*.pdf) До этого он работал в администрации президента, замминистра сельского хозяйства, затем замглавы Минэкономразвития.

В 2012–2016 годах Слепнев был министром по торговле ЕЭК, с февраля 2016-го по апрель 2018 года занимал должности помощника премьер-министра Дмитрия Медведева, замруководителя аппарата правительства — директора департамента проектной деятельности правительства.

РЭЦ — один из государственных институтов развития, созданный для поддержки несырьевого экспорта.

Авторы: Павел Казарновский, Анна Пустякова, Анна Гальчева
Теги: ЕЭК, РЭЦ, кадровые перестановки
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