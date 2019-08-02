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VEON $3,8 (+27,09%) прогноз Bank of America к 01.08.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
General Electric $14 (+36,19%) прогноз Citigroup к 11.03.20
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Главред ТАСС перейдет на работу в «Российский экспортный центр»
Максим Филимонов возглавит блок внешних коммуникаций группы и будет заниматься поддержкой экспорта
Максим Филимонов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Главный редактор информагентства ТАСС Максим Филимонов, который в пятницу покидает эту должность, возглавит блок по внешним связям и коммуникациям группы «Российский экспортный центр». Об этом говорится в сообщении РЭЦ, поступившем в РБК. Новый пост он займет с 19 августа.

Одной из главных задач Филимонова на новом месте станет реализация единой коммуникационной политики по поддержке экспорта, говорится в сообщении.

Комментируя свое назначение, Филимонов отметил, что РЭЦ может помочь российским компаниям вне зависимости от сектора экономики, размера или числа занятых сотрудников выйти на международный рынок. «И коммуникации призваны стать одним из мощных инструментов для этого», — считает он.

Максим Филимонов занимал посты главреда и заместителя гендиректора ТАСС с 2015 года. До этого работал в РИА «Новости» в должности первого заместителя главного редактора, главным редактором русской службы новостей Reuters, руководил отделом финансов в газете «Ведомости».

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В агентстве ТАСС сменится главный редактор

На месте главного редактора ТАСС Филимонова сменит Михаил Петров, который ранее был заместителем главреда. Он работает в ТАСС уже 20 лет: был корреспондентом кремлевского пула, курировал работу кремлевско-правительственной редакции, а также редакций внешней и внутренней политики. 

РЭЦ занимается поддержкой российских экспортеров и входит в группу ВЭБ.РФ.

Теги: ТАСС, РЭЦ
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