Силуанов рассказал о надеждах на приватизацию в 2024 году

Ускорение приватизации могло бы не только улучшить корпоративное управление, но и помочь сбалансировать бюджет, заявил министр финансов Антон Силуанов. Это было бы «кстати» на фоне программы заимствований на ₽4,1 трлн в 2024 году

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Приватизацию можно рассматривать как резерв для бюджета, но это «непростой вопрос»: «нужно, с одной стороны, снижать долю государственного сектора, с другой стороны — денежку получить», сказал журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

«У нас в следующем году программа заимствований не маленькая — 4,1 трлн руб. Приватизация как разовая мера [финансирования дефицита бюджета] была бы очень кстати», — отметил Силуанов, добавив, что такие решения — прерогатива «не министерского уровня».

Ранее в декабре Минфин сообщал, что на 2024 год программа валовых внутренних заимствований составит до 4,1 трлн руб. при чистом объеме займов — до 2,6 трлн. Кроме того, внешние заимствования условно запланированы в эквиваленте около 100 млрд руб., но они при необходимости могут быть замещены дополнительными внутренними заимствованиями. В 2023 году Минфин планировал сократить программу заимствований примерно на 1 трлн руб.: итоговый результат в 2023 году — более 2,8 трлн руб. размещенных ОФЗ. В этом году план по заимствованиям составлял около 3,5 трлн руб. (2,5 трлн руб. было предусмотрено программой заимствований; дополнительно к этому были внесены поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие занять еще 1 трлн, чтобы заместить использование средств ФНБ).

Ранее стало известно, что Минфин направил в правительство список из 30 компаний с долей государства более 50% для возможной частичной приватизации. Силуанов пояснил, что госдолю можно было бы сократить, не теряя контрольный пакет. По его словам, такая мера помогла бы принести бюджету «десятки, сотни миллиардов». Среди этих 30 компаний есть и «публичные», сказал министр 27 декабря, не назвав ни одну. Ранее он говорил, что в этот список не входит Сбербанк, где у государства чуть более 50% акций.

Официально приватизация федерального имущества в 2024 году запланирована лишь на сумму 1,2 млрд руб. План по приватизации в 2023 году перевыполнен в 16 раз, федеральный бюджет получил почти 29 млрд руб. вместо запланированных 1,8 млрд, напоминает директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Значит, потенциал для приватизации находится. Инвесторы в этом, очевидно заинтересованы, потому что многие структуры, которые имеют такие ресурсы, находятся под санкциями и не могут инвестировать в западные компании, а других мест для вложений средств остается не так много», — говорит он.

Источников финансирования дефицита бюджета также не много, отмечает он. «При разных оценках масштабов, приватизация, тем не менее, является одним из источников финансирования этого дефицита», — подчеркивает эксперт. Кроме того, по его мнению, приватизация может способствовать оживлению деловой активности в России.

Государство редко продает крупные пакеты в основных госкомпаниях. В 2020 году власти провели IPO «Совкомфлота», но оставили за собой около 83% акций судоходной компании. Это была первая такая приватизационная сделка с 2013 года. Разговоры про приватизацию «Совкомфлота» велись как минимум с 2011 года. В 2024 году может состояться продажа 100% акций Махачкалинского морского торгового порта, принадлежащих Росимуществу, следует из прогнозного плана приватизации на 2024–2026 годы.

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Итоги исполнения бюджета

Силуанов отметил, что как доходы, так и расходы казны в 2023 году оказались выше запланированных. Так, в расходную часть бюджета изначально было заложено 29 трлн руб., а по факту расходы должны составить 32,2 трлн, уточнил министр.

Рост расходов стал возможен благодаря дополнительным ненефтегазовым доходам. Общие доходы федерального бюджета за 2023 год составят ориентировочно 29,3 трлн руб., а дефицит, соответственно, — 2,9 трлн руб., что укладывается в план, сообщил Силуанов. Нефтегазовые доходы по итогам года приблизятся к 9 трлн руб., то есть примерно на триллион выше базового уровня (излишек пойдет в Фонд национального благосостояния, ФНБ).

Силуанов напомнил, что все текущие обязательства выполняются в полном объеме, не считая «несущественных оптимизаций». «Не сократили ли мы социальные или инвестиционные расходы? В этом году практически не сократили. Социальные расходы вообще не трогали. В номинале те плановые, которые были, практически все исполнились в тех цифрах, которые мы планировали. А в удельном весе, процентном по отношению к общему объему расходов, конечно, где-то там просели. Но у нас и объем бюджета вырос, и в следующем году подрастет», — сказал он.

Министр указал, что в 2023 году из ФНБ бюджет возьмет 2,9 трлн руб. на финансирование повышенных расходов в рамках переходного периода по возврату к нормальному бюджетному правилу, в 2024 году такой «трансферт» составит 1,3 трлн (эти показатели соответствуют ранее определенным), а в 2025 году уже не планируется использовать ФНБ таким образом. Силуанов напомнил, что в бюджет 2024 года заложена цена нефти $70 за баррель, но если будет $60, значит не будет пополнения ФНБ. Ранее он говорил, что по итогам 2023 года ликвидная (не связанная проектами) часть ФНБ составит 4,7 трлн руб. «Понятно, что мы не заинтересованы в том, чтобы обнулить ФНБ», — сказал министр 27 декабря.