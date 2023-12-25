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Власти перевыполнили план по приватизации на 2023 год в 16 раз

Росимущество: в 2023 году власти перевыполнили план по приватизации в 16 раз

Российские власти перевыполнили план по приватизации на 2023 год в 16 раз — федеральный бюджет получил 28,9 млрд руб. при плане в 1,8 млрд руб., сообщили «Известиям» в Росимуществе.

В ведомстве заявили, что от продажи корпоративных активов поступило 27,3 млрд руб., а от реализации имущества госказны — 1,6 млрд руб.

Перевыполнить план помогли две сделки, каждая из которых оценивается более чем в 10 млрд руб.: продажа в Санкт-Петербурге компании «Феникс», управляющей портом «Бронка», и реализация акций предприятия «Кучуксульфат» в Алтайском крае, сообщил глава департамента инвестиционного консалтинга и оценки аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Виталий Аристархов

В 2022 году доходы от продажи имущества, находящегося в госсобственности, составили 934 млн руб. На 2024 год ожидаются поступления в размере 1,6 млрд руб, а на 2025 год — 1,5 млрд руб.

Минфин составил список компаний с госучастием для частичной приватизации
Экономика
Антон Силуанов

Минфин ранее внес в правительство список компаний с госучастием для возможной частичной приватизации. Речь идет о примерно 30 крупных компаниях с долей государства более 50%.

Глава «Сбера» Герман Греф сообщил, что большую часть компаний с госучастием в России можно приватизировать. По его словам, для контроля над банком государству «достаточно 25%». Если правительство решит отдать на приватизацию 25%, это повысит инвестиционную привлекательность российского рынка, считает Греф.

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Теги
Росимущество приватизация федеральный бюджет
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