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В Думе пояснили, как «налог для уехавших» затронет работников на удаленке

Депутат Исаев: повышение налогов для уехавших не затронет работающих по найму удаленно
Повышение налогов для уехавших из страны россиян коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые сейчас платят по сниженной ставке, однако не затронет работающих по найму на удаленке, пояснил депутат Андрей Исаев
Фото: Sebastian Gollnow / Global Look Press
Фото: Sebastian Gollnow / Global Look Press

Поправки об отмене ряда налоговых послаблений для граждан, уехавших из России, не будут затрагивать работающих по найму удаленно, заявил «РИА Новости» замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев.

«Это [поправки] касается не тех, кто работает удаленно, потому что там есть регулирование — за них работодатель в любом случае платит налоги и, если они не резиденты, то за них платится налог 30%», — сказал он.

По словам Исаева, основной целью поправок в Налоговый кодекс станет отмена преференций для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. «Если они работают по гражданско-правовым договорам, они у нас либо индивидуальные предприниматели, либо самозанятые. И для тех, и для других у нас созданы очень большие преференции, это должно быть урегулировано. Если люди покинули страну, находятся там, то в этом случае те льготы, которые мы специально создавали для тех, кто живет в стране, развивает здесь бизнес — они на тех, кто уехал, распространяться не должны», — добавил он.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью RTVI не согласился с утверждением, что государство намерено полностью разорвать контакты с уехавшими гражданами. В то же время, по его словам, многие покинувшие страну ИТ-специалисты продолжают дистанционно работать в российских компаниях и имеют доступ «ко всем жизненно важным базам данных многих стратегических компаний». «Насколько безопасно доверять им работу из-за рубежа? Мне кажется, что это создает дополнительные риски для населения, для граждан», — заявил сенатор.

По мнению Клишаса, нужно сделать невозможной удаленную работу в определенных сферах. Полномочия определять список таких сфер должны быть у правительства. Сенатор уверяет, что смысл предлагаемых ограничений не в том, чтобы «нанести урон» тем, кто работает из-за рубежа.

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Повысить налоги для уехавших из России 25 декабря предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо», — заявил он тогда. По словам Володина, сейчас уехавшие не просто работают на удаленке, но пользуются «всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны».

Тем не менее позицию спикера поддержали не все депутаты. Так, первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев предупредил, что повышение налогов не вернет уехавших обратно и не поможет воспитать патриотизм. Первый замглавы фракции ЛДПР в Думе Сергей Леонов также отметил, что к таким инициативам нужно подходить осторожно.

В начало ноября ФСБ сообщила, что число выездов россиян с июля по сентябрь в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет. Всего за указанные месяцы число выездов за рубеж составило 9,7 млн.

Помимо этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее предложила новые критерии для запрета удаленной работы. По ее словам, критериями, по которым нужно ограничивать удаленку для уехавших, должны стать не профессия в целом, а конкретная компания, должность и доступ к чувствительной информации. «Речь о том, чтобы дать право правительству определить перечень тех профессий, которым по трудовому законодательству не будет позволено заключать трудовые договоры для налоговых нерезидентов, проживающих за границей более шести месяцев. <...> Смысл в том, чтобы с учетом всех обстоятельств обеспечить коммерческую и информационную безопасность», — сказала Матвиенко, добавив, что саму идею этого законопроекта поддерживает, «но к ее реализации нужно подойти очень аккуратно».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
налоги Госдума удаленная работа Андрей Исаев Андрей Клишас
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