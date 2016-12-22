Макаров назвал бессмысленным обсуждение попадания в топ-5 экономик мира

По словам главы комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Макарова, поставленная Путиным задача по вхождению в пятерку крупнейших экономик должна решаться, но в первую очередь нужно обсуждать другие вопросы

Андрей Макаров (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Вопрос о том, как именно Россия может попасть в пятерку крупнейших экономик мира, не должен обсуждаться как главный в экономической политике страны, полагает глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.

«В советское время существовала такая присказка, что ли. На вопрос «Как попасть в Америку?» люди отвечают: «Поступайте в Ракетные войска». Вот мне кажется, что вопрос «Как попасть в пятерку?» — он не риторический, он бессмысленный», — заявил Макаров, выступая на V Международном форуме Финансового университета «Как попасть в пятерку», передает корреспондент РБК.​

​Глава думского комитета напомнил, что задача попадания России в топ-5 экономик мира поставлена президентом России Владимиром Путиным в его «майском указе» и должна решаться. Однако обсуждать этот вопрос до решения более насущных проблем, по его словам, преждевременно.

​«У нас девочки в Сибири и на севере в школе бегают на улицу зимой в туалет, потому что нет теплых туалетов. А вы обсуждаете, как попасть в пятерку. Я хочу просто напомнить, что, когда президент ставил свои задачи, важнейшей задачей он поставил, как побороть бедность в стране (в майском указе Путина снижение уровня бедности стоит четвертым в списке поставленных правительством задач, а попадание в топ-5 экономик мира — восьмым. — РБК). Но как побороть бедность, наверное, не очень интересно обсуждать», — сказал Макаров.

К числу очевидных вещей, которые неинтересно обсуждать, он отнес и неэффективность российских госкомпаний, неспособных обеспечить необходимый экономике рывок. А обсуждение возможности повышения зарплат опережающими по сравнению с ростом производительности труда темпами Макаров и вовсе назвал безумием.

Он также отметил, что в России постоянно пытаются решать экономическими мерами проблемы неэкономического характера, из-за которых на счетах компаний и населения в банках бесполезно лежат огромные суммы («три бюджета страны»), которые «ни люди, ни бизнес никуда не вкладывают».

«Мы обсуждаем меры поддержки бизнеса:как же так, наш бизнес обездолен. Этот плач Ярославны, который мы слышим... Они ведь могут все показать: только дайте дешевые кредиты, а еще лучше дайте денег из бюджета, и на эти деньги мы обязательно все покажем, мы такое сотворим... А вот эти деньги, которые лежат, они же самые дешевые. Почему их-то не вложить? А потому, что мы знаем прекрасно, что завтра, как только у тебя бизнес чуть-чуть начинает развиваться, придут ребята, и если они порядочные люди, то скажут: делиться надо. А если непорядочные, скажут: отдай бизнес. Так вот до тех пор, пока мы не создадим доверие экономических субъектов не к экономической политике, а к ситуации, что у них не будут отжимать бизнес, уважение к частной собственности, любые другие обсуждения, с моей точки зрения, преждевременны», — заявил Макаров.

​О необходимости вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира власти говорят не первый год. Еще в 2007 году, выступая на Форуме сторонников Путина, нынешний президент утверждал, что Россия способна попасть в топ-5 в течение десяти лет. «И мы это обязательно сделаем», — сказал тогда Путин.

В 2011 году Путин, занимавший тогда пост главы правительства России, вновь назвал вхождение в пятерку крупнейших экономик мира амбициозной задачей десятилетия. В 2012 году уже после победы на очередных президентских выборах, но до вступления в должность главы государства Путин сказал, что задача будет выполнена «в ближайшие два-три года».

Согласно майскому указу 2018 года вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира названо задачей правительства на период до 2024 года.

«Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Это очень сложная задача. Уверен, мы готовы эту задачу решить», — говорится в послании президента Федеральному собранию, оглашенном в марте 2018 года.