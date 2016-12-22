Крупнейшая экономика Европы показала рекордное с 2013 года падение

ВВП Германии в третьем квартале сократился на 0,8% в годовом выражении. Это худший показатель с 2013 года, а сокращение немецкой экономики происходит впервые за три с половиной года. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
По мнению опрошенных WSJ экономистов, крупнейшая европейская экономика оправится в ближайшие месяцы, но темпам ее роста угрожает несколько рисков. В первую очередь это торговая политика президента США Дональда Трампа (весной Трамп ввел пошлины на европейские сталь и алюминий).
Как отмечает Financial Times (FT), на рост немецкой экономики также влияет требование для автопроизводителей соответствовать новым стандартам по вредным выбросам (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure — WLTP). Ранее Daimler и Volkswagen сократили прогнозы по прибыли из-за проблем с сертификацией новых автомобилей на соответствие новым экологическим стандартам.
«Даже без [проблем автопроизводителей] немецкая экономика вряд ли бы показала рост из-за сокращения спроса в Китае», — сказал FT главный экономист Commerzbank Йорг Крэмер.
«Один месяц без роста не должен вызвать паники, но в то же время темпы роста ослабевают, и есть множество неизвестных», — отметил в разговоре с WSJ член правления Союза машиностроителей Германии Ральф Вихерс.
Германия была основным двигателем роста европейской экономики. Совместный ВВП стран еврозоны (19 государств, в самом Евросоюзе 28 государств, считая Великобританию) вырос на 0,7% в третьем квартале в ежегодном выражении, что также является худшим показателем с 2013 года.
На фоне квартальных результатов правительство Германии и финансовые институты пересмотрели прогнозы по росту экономики в 2018 году. Власти ожидают роста на 1,6% вместо 2,3%, как прогнозировалось ранее. На 2019 год прогноз роста составляет 1,5%.