Крупнейшая экономика Европы показала рекордное с 2013 года падение

Падение ВВП Германии происходит на фоне новой торговой политики, проводимой президентом США, проблем немецких автопроизводителей и сокращения спроса в Китае

Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

ВВП Германии в третьем квартале сократился на 0,8% в годовом выражении. Это худший показатель с 2013 года, а сокращение немецкой экономики происходит впервые за три с половиной года. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По мнению опрошенных WSJ экономистов, крупнейшая европейская экономика оправится в ближайшие месяцы, но темпам ее роста угрожает несколько рисков. В первую очередь это торговая политика президента США Дональда Трампа (весной Трамп ввел пошлины на европейские сталь и алюминий).

Как отмечает Financial Times (FT), на рост немецкой экономики также влияет требование для автопроизводителей соответствовать новым стандартам по вредным выбросам (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure — WLTP). Ранее Daimler и Volkswagen сократили прогнозы по прибыли из-за проблем с сертификацией новых автомобилей на соответствие новым экологическим стандартам.

«Даже без [проблем автопроизводителей] немецкая экономика вряд ли бы показала рост из-за сокращения спроса в Китае», — сказал FT главный экономист Commerzbank Йорг Крэмер.