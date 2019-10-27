Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

Россия может отложить введение правил Международной морской организации, требующие снизить содержание серы в судовом топливе. Их введение может привести к дисконту российской нефти Urals на $1–7 к марке Brent, предупреждало Fitch

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Россия может отложить до 2024 года принятие новых правил Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO), которые касаются состава судового топлива. Об этом агентству Bloomberg заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России». Он заявил, что министерства энергетики и транспорта, которые выступают за отсрочку, стремятся «предотвратить усиление финансового давления на судовладельцев в стране».

При этом, отметил Новак, Россия будет соблюдать стандарты IMO в международных водах.

Новые правила IMO вступают в силу с 1 января 2020 года. В соответствии с ними допустимое содержание серы в судовом топливе будет снижено с нынешних 3,5% до 0,5%. Как отмечает агентство, отсрочка в принятии новых стандартов может коснуться и Евразийского экономического союза, в который помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.