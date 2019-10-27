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Экономика ,  
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Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Россия может отложить введение правил Международной морской организации, требующие снизить содержание серы в судовом топливе. Их введение может привести к дисконту российской нефти Urals на $1–7 к марке Brent, предупреждало Fitch
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россия может отложить до 2024 года принятие новых правил Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO), которые касаются состава судового топлива. Об этом агентству Bloomberg заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России». Он заявил, что министерства энергетики и транспорта, которые выступают за отсрочку, стремятся «предотвратить усиление финансового давления на судовладельцев в стране».

При этом, отметил Новак, Россия будет соблюдать стандарты IMO в международных водах.

Новые правила IMO вступают в силу с 1 января 2020 года. В соответствии с ними допустимое содержание серы в судовом топливе будет снижено с нынешних 3,5% до 0,5%. Как отмечает агентство, отсрочка в принятии новых стандартов может коснуться и Евразийского экономического союза, в который помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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Как пишет агентство, нефтеперерабатывающие заводы в России не полностью готовы перейти на новые правила морской организации. Часть из них будет продавать не соответствующее стандартам IMO топливо и в следующем году. Со ссылкой на данные подведомственного Минэнерго ЦДУ ТЭК агентству указывает, что в сентябре в большей части производимого в России мазута доля серы составила от 2,5 до 3,5%, что значительно превышает уровень, разрешенный новыми правилами организации.

В прошлом году Bloomberg писал, что вступление в силу новых стандартов приведет к резкому падению спроса на высокосернистый мазут и наибольшие потери понесет российская нефтегазовая сфера. В частности, это снизит стоимость российской нефти Urals: она более сернистая и плотная, чем эталонная марка Brent, указывали в Fitch. Сейчас ее дисконт к эталону в Fitch оценили в $1,3 за баррель, а после вступления правил будет торговаться с еще большей скидкой, посчитали в агентстве: ее рост может составить до $1–7 за баррель. В итоге потери экономики России из-за изменения налоговых поступлений оценивали в 500 млрд руб.

Россия — не единственная страна, которая рассматривает возможность отказа от требований IMO. В июле текущего года об этом заявила Индонезия. Однако позднее Министерство транспорта страны пообещало, что будет соблюдать стандарты организации с 2020 года как во внутренних, так и в международных водах.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Александр Новак, Минэнерго, топливо
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