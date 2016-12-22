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Bloomberg предрек России миллиардные потери из-за правил заправки судов
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Bloomberg предрек России миллиардные потери из-за правил заправки судов
Экономика, 13:06
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Bloomberg предрек России миллиардные потери из-за правил заправки судов
С 2020 года высокосернистый мазут нельзя будет использовать в качестве корабельного топлива. По данным Bloomberg, в результате падения спроса выручка российских нефтяных компаний может сократиться на несколько миллиардов долларов
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вступление в силу новых правил Международной морской организации ООН (International Maritime Organization, IMO), запрещающих использовать в качестве судового топлива мазут с содержанием серы выше 0,5%, приведет к резкому падению спроса на высокосернистый мазут. При этом наибольшие потери понесет российская нефтегазовая сфера, предупреждает Bloomberg.

​По мнению опрошенных агентством экспертов, российские НПЗ, перерабатывающие нефть с повышенным содержанием серы, не успеют подготовиться к переменам. В Bloomberg отмечают, что к концу сентября в России вообще не производили мазута, соответствующего новым нормам IMO, а в двух третях выпускаемого топлива содержалось 2,5% серы или даже больше.

У российских НПЗ «нет шансов завершить подготовку на 100%», отмечает старший аналитик IHS Markit Ltd Александр Щербаков. По его словам, модернизация заводов «Роснефти» и «Сургутнефтегаза» вряд ли будет завершена до 2020 года и после вступления в силу новых норм российский мазут будет продаваться с большой скидкой. 

По расчетам Bloomberg, за весь прошлый год российские компании, поставляющие мазут в более чем 100 разных стран, выручили за него примерно $9 млрд. При этом согласно оценке инвестбанка Wood & Co. Financial Services AS в 2020 году выручка может сократиться на $3,5 млрд. 

В Bloomberg отмечают, что у российских нефтяных компаний есть разные варианты сбыта высокосернистого мазута, однако ни один из них не сможет полностью компенсировать потери от сокращения спроса со стороны судовладельцев.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: мазут , топливо
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