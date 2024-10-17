Налог на имущество организаций: что это, ставки, расчет и льготы

Фото: Юрий Стулов / РБК

Содержание:

Что такое налог на имущество организаций

Налог на имущество организаций ― это обязательный платеж, который платят юридические лица за то, что владеют и используют какое-либо имущество. Этот налог платится не в федеральный, а в местный бюджет, поэтому его ставка и способ оплаты могут быть разными в зависимости от региона: от 0,5% до 2,2% от налоговой базы. Есть организации, которые освобождены от уплаты налога на имущество, например, инновационные компании и благотворительные организации.

Налоги на имущество используются для финансирования муниципальных программ, таких как образование, здравоохранение и строительство инфраструктуры. Налог на имущество способствует более активному обороту недвижимости, стимулируя продажу или сдачу в аренду невостребованных объектов.



За что платят налог

Налог нужно платить за имущество, которое используется в коммерческой деятельности:

жилые и нежилые здания: офисы, магазины, склады, цеха, гостиницы;

сооружения: мосты, тоннели, водохранилища, линии электропередач;

земельные участки, в том числе участки, на которых расположены здания и сооружения;

транспортные средства: автомобили, грузовики, автобусы, самолеты, суда;

оборудование: станки, компьютеры, мебель, инструменты, техника.

Подробный список всего имущества можно посмотреть здесь.

Кто платит налог на имущество организаций

Этот налог платят все компании, зарегистрированные в России (ООО, АО, НКО), а также индивидуальные предприниматели, если они платят налог на прибыль. Крупные компании обязаны отчитываться в ФНС о налоге на имущество только в электронном виде.

Исключения и освобождения от уплаты налога

Полностью освобождено от налога следующие виды имущества:

имущество государства: школы, больницы, музеи;

имущество благотворительных организаций: офисы; благотворительных фондов и здания, используемые для помощи другим людям;

исторические здания, храмы, памятники;

нежилые религиозные помещения: храмы, мечети, синагоги;

имущество иностранных государств и международных организаций: посольства и консульства.

Имеются льготы для таких видов имущества, как:

имущество для производства сельхозпродукции: фермы, теплицы, сельхозтехника;

имущество для услуг в сфере образования, здравоохранения, соцобслуживания: школы, больницы, детские сады, дома престарелых;

имущество для научных исследований и разработок: лаборатории, исследовательские центры;

имущество для производства продукции, включенной в перечень товаров социального значения. Например, продукты питания, лекарства, медицинские изделия.

Отдельно рассчитывается налог на имущество, которое бизнес берет в концессию у государства. Подробнее об этом можно прочитать в законе «О концессионных соглашениях».

Ставки налога на имущество организаций

Ставки налога на имущество в России меняются в зависимости от региона, так как местные власти имеют право устанавливать их размер в рамках установленных норм. Федеральные законы предусматривают базовую ставку налога на имущество организаций в размере 2% от кадастровой стоимости имущества. Регионы могут менять ставку в диапазоне от 0,1% до 2%.

Например, в Воронежской области с 2023 года налог на самолеты и вертолеты, переданные в лизинг, рассчитывается по пониженной ставке и составляет 0,3% в год. В Москве, где налог на имущество организаций от кадастровой стоимости действует с 2014 года, ставка постепенно росла и к 2023 году достигла максимальной — 2,0%.

Для определенных видов имущества, например, объектов для социальных целей или для поддержки инвестиционных проектов, могут быть установлены льготные значения. Например, если компания открывает завод на территории опережающего развития «Павловск» в Воронежской области, то налог на имущество для нее будет составлять 0% в первые пять лет, а затем 1,1% в год следующие пять лет.

Если недвижимость организации находится в нескольких регионах, то ФНС необходимо будет предупредить об этом специальным письмом, где будет указано, что организация будет подавать единую декларацию.

Расчет налога на имущество организаций

Этот налог рассчитывается двумя основными способами:

1. Кадастровый метод

Этот метод расчета отталкивается от кадастровой стоимости вашего имущества.

Формула выглядит следующим образом:

Налог = Кадастровая стоимость × Налоговая ставка

Налоговая ставка определяется законодательством субъекта РФ и может варьироваться в зависимости от типа имущества, но не более 2%. При этом с 1 января 2025 года регионы России могут поднять ее до 2,5% для тех объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей.

Пример расчета:



Кадастровая стоимость здания: 10 000 000 рублей



Налоговая ставка: 1,5%



Налог = 10 000 000 × 0,015 = 150 000 рублей

Налог на имущество платится четыре раза в год авансовыми платежами. В конце каждого квартала компания должна рассчитать авансовый платеж, который равен ¼ от общей суммы налога, и оплатить его.

2. Среднегодовой метод

Этот метод используется для расчета налога на виды имущества, не подлежащие кадастровой оценке, например, транспортные средства. Расчет основан на остаточной стоимости имущества по данным бухгалтерского учета.

Его формула выглядит так:

Налог = Среднегодовая стоимость × Налоговая ставка

Среднегодовая стоимость рассчитывается как сумма остаточной стоимости имущества на начало и конец налогового периода, разделенная на два. Налоговая ставка составляет не более 2,2% от среднегодовой стоимости имущества.

Пример расчета:



Остаточная стоимость здания на начало года: 8 000 000 рублей



Остаточная стоимость здания на конец года: 9 000 000 рублей



Среднегодовая стоимость = (8 000 000 + 9 000 000) / 2 = 8 500 000 рублей



Налоговая ставка: 2%



Налог = 8 500 000 × 0,02 = 170 000 рублей

Расчет налога при неполном периоде владения

Если компания купила имущество не 1 января, то налог рассчитывается пропорционально периоду владения.

1. Кадастровый метод

Налоговая база ― это кадастровая стоимость имущества, которую надо умножить на долю периода владения.

Пример:



Кадастровая стоимость здания — 10 000 000 рублей, период владения — 6 месяцев.



Налоговая ставка: 1,5%



Налоговая база = 10 000 000 × (6/12) = 5 000 000 рублей



Налог = 5 000 000 × 0,015 = 75 000 рублей

2. Среднегодовой метод

Здесь налоговая база ― это среднегодовая стоимость имущества, которую нужно умножить на долю периода владения.

Пример:



Стоимость здания в среднем за год — 8 500 000 рублей, период владения — 6 месяцев.



Налоговая база = 8 500 000 × (6/12) = 4 250 000 рублей

Если компания покупает имущество, то она обязана уплатить налог за период владения с момента приобретения. При продаже имущества налог уплачивается только за период до момента продажи, после чего налоговые обязательства прекращаются.

Компания может снизить налог на имущество, если докажет, что его стоимость снизилась вследствие амортизации. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Скачать полную версию налоговой декларации можно здесь.

Как получить информацию о кадастровой стоимости

Федеральная кадастровая палата

Запросите информацию в Федеральной кадастровой палате лично или через их сайт.

Официальный сайт Росреестра

На сайте Росреестра существуют разделы, где можно получить данные о кадастровой стоимости. Для этого нужно знать кадастровый номер объекта или его адрес.

Запрос через МФЦ

Сотрудники МФЦ помогут вам оформить запрос и получить необходимую информацию.

Кадастровые выписки

В кадастровой выписке об объекте недвижимости будут указаны данные о его кадастровой стоимости. Выписка может быть оформлена как в электронном, так и в бумажном виде.

Сервисы для бухгалтеров и юристов

Некоторые специализированные онлайн-сервисы и базы данных предлагают доступ к информации о кадастровой стоимости объектов недвижимости.

При подготовке запроса вам потребуется указать точные данные об объекте (кадастровый номер или адрес) и, возможно, подтвердить свои полномочия на получение этой информации, например, что вы действуете от имени организации.

Льготы по налогу на имущество организаций

1. Федеральные льготы

Некоторые категории имущества могут быть освобождены от налога на имущество организаций на федеральном уровне. Например, налог не взимается с имущества, используемого для производственных нужд, если оно соответствует определенным требованиям.

2. Региональные льготы

Каждый российский регион имеет право устанавливать свои налоговые ставки и льготы. Например, регионы могут освобождать от налога определённые виды имущества или устанавливать пониженные ставки для отдельных категорий организаций, таких как малый и средний бизнес.

3. Льготы для определенных видов деятельности

Законодательство может предусматривать льготы для организаций, занимающихся социально значимыми видами деятельности, такими как образование, здравоохранение, наука и культура.

4. Освобождение от налога на имущество в случае создания новых рабочих мест

В некоторых случаях предприятия могут получить льготы, если они создают определенное количество новых рабочих мест.

5. Льготы для инвестиционных проектов

Компании, реализующие крупные инвестиционные проекты, могут рассчитывать на налоговые льготы как на уровне региона, так и на федеральном уровне.

Льготы могут быть предоставлены на определенный срок, в зависимости от условий, установленных законодательством региона или федеральными законами.

Подробно изучить ставки налогов на имущество и соответствующие льготы можно на сайте ФНС.

Если компания не согласна с налогом на имущество, который насчитала ФНС, ей нужно в течение 20 дней после получения уведомления направить пояснение со своими расчетами. Подробнее об этой процедуре можно прочитать здесь. А если компания не получила от ФНС расчета налога на имущество, то необходимо напомнить об этом налоговой, используя специальную форму.

Кто не платит налог на имущество организаций

госучреждения: школы, больницы, музеи, библиотеки;

благотворительные организации: фонды, религиозные и общественные организации;

храмы, мечети, синагоги;

организации, владеющие объектами культуры: историческими зданиями, храмами, памятниками;

иностранные государства и международные организации, пользующиеся иммунитетом: посольства, консульства.

Сроки и формы подачи налоговой декларации

Срок подачи декларации — не позднее 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, а уплаты налога — не позднее 28 февраля. Обратите внимание, что налоговый период совпадает с календарным годом. Форма декларации утверждена приказом ФНС России от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@ и действует с 2023 года, порядок ее заполнения разъяснен в другом приказе налогового ведомства.

Декларация подается в налоговую инспекцию по месту регистрации организации. Ее можно подать в электронном виде через сайт ФНС России или с помощью специализированных программ. В ней необходимо отразить все объекты, которые находятся в собственности организации. При этом с 2023 года налогоплательщики больше не включают в нее сведения об имуществе, чья налоговая база определяется как их кадастровая стоимость.

Ответственность за нарушение сроков уплаты и отчетности

Ответственность за нарушение сроков уплаты налогов регулируется Налоговым кодексом и может включать несколько видов санкций:

Пеня. Если вы пропустите срок уплаты налога, то за каждый день просрочки будет начисляться пеня. Это 1/300 ставки рефинансирования российского Центобанка от суммы неуплаченного налога за каждый день. Штрафы. Налоговая может наложить штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога за задержку с оплатой, а в случае умышленной неуплаты — 40%. А если забыть предоставить налоговую декларацию, то штраф будет составлять 5% от суммы неуплаченных налогов за каждый месяц. Уголовная ответственность. В более серьезных случаях, связанных с крупными размерами уклонения от уплаты налогов, возможно привлечение к уголовной ответственности по статье 199 Уголовного кодекса. Иные меры. Также возможно применение различных мер принудительного взыскания долгов, в том числе арест активов и счетов.

Однако налоговая может проявить определенную гибкость в случае, если налогоплательщик самостоятельно уведомит их о невозможности уплатить налог в срок и предпримет шаги для урегулирования задолженности.

Как оспорить начисленный налог

Проверьте начисление налога. Убедитесь, что существует ошибка в расчете налога. Проверьте все документы, на основе которых был произведен расчет, включая налоговые декларации, балансы и учетные документы. Соберите необходимые документы. Подготовьте все документацию, которая может подтвердить вашу позицию. Это могут быть бухгалтерские отчеты, акты и заключения экспертов (если это необходимо). Подготовьте заявление в налоговый орган. Напишите мотивированное заявление в налоговый орган, в котором вы укажете причины оспаривания и к которому приложите все подтверждающие документы. Подайте заявление. В зависимости от ситуации вам может понадобится подать заявление в налоговую инспекцию, которая начислила налог, или в вышестоящий налоговый орган. Убедитесь, что вы соблюдаете все сроки подачи. Ждите ответа. После подачи заявления налоговый орган должен рассмотреть ваш запрос и дать ответ, как правило, в течение одного месяца. Обращайтесь в суд. Если налоговый орган отклонит ваше заявление, то у вас есть право обжаловать решение в арбитражном суде. Подготовьте исковое заявление с учетом всех нюансов случая и сроков, установленных для обжалования.

Как уплачивается налог на арендованное имущество

Налог на арендованное имущество организации уплачивает арендодатель, а не арендатор.

Налоговая база для расчета налога на имущество арендодателя определяется как кадастровая стоимость арендованного имущества. Налоговая ставка для арендодателя устанавливается законодательством региона. Арендодатель обязан уплачивать налог на имущество, независимо от того, сдано оно в аренду или нет. Пример:



Кадастровая стоимость офиса — 10 000 000 рублей;



Налоговая ставка — 1,5%.



Таким образом, налог, уплачиваемый арендодателем: 10 000 000 × 0,015 = 150 000 рублей

Арендатор не является налогоплательщиком в этом случае. Он платит арендную плату, которая может включать часть налогов, но он не обязан уплачивать налог на имущество.

В договоре аренды может быть прописан пункт, согласно которому арендатор берет на себя часть налоговых обязательств арендодателя. В этом случае арендатор компенсирует арендодателю часть уплаченного налога.

В некоторых случаях, например, при аренде земельных участков, арендатор может быть обязан уплачивать земельный налог.

Платят ли налог на имущество, которое уничтожено

Налоговая база для расчета налога на имущество ― это его кадастровая стоимость. Уничтожение имущества означает, что оно больше не существует, следовательно, и кадастровая стоимость и налоговая база равны нулю. Если налоговая база равна нулю, то и налог на имущество не начисляется.

Для подтверждения факта уничтожения имущества, организации необходимо иметь документальные доказательства. Например, это могут быть:

акт о пожаре;

акт о техногенной аварии;

решение суда о признании имущества непригодным для дальнейшего использования;

списание с баланса. После подтверждения факта уничтожения имущества его необходимо списать с баланса организации.

Например, организация владеет зданием с кадастровой стоимостью 10 000 000 рублей. Здание уничтожено в результате пожара. Организация получает акт о пожаре и решение суда о признании здания непригодным для дальнейшего использования. Организация списывает здание с баланса и не обязана уплачивать налог на имущество, которое было уничтожено.

Заявление об уничтожении имущества для ФНС можно скачать здесь. После рассмотрения заявления в налоговой компания должна получить уведомление о прекращении исчисления налога на имущество в связи с уничтожением объекта налогообложения.

Как уплачивается налог с недвижимости в общедолевой собственности

В случае общедолевой собственности на недвижимость налог на имущество уплачивается каждым из собственников пропорционально их доле в праве собственности. Это значит, что каждый собственник отвечает за уплату налога в той части, которая соответствует его доле.

Налог зависит от кадастровой стоимости недвижимости. Затем эта сумма делится на количество долей, а каждый собственник получает свою часть налогового обязательства. Как правило, налоговые органы высылают уведомления об уплате налога, указывая, сколько должен заплатить каждый собственник. Далее каждый собственник должен самостоятельно уплатить свой налог.