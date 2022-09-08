В Минфине назвали регионы, где упали доходы от налога на прибыль

К началу осени у 16 российских регионов упали поступления от налога на прибыль — одного из двух ключевых региональных налогов. Об этом сообщил РБК первый замминистра финансов Леонид Горнин. Два месяца назад их было на семь меньше

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

По итогам восьми месяцев 2022 года у 16 российских регионов снизились доходы от налога на прибыль организаций, а у двух регионов — доходы по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом РБК сообщил первый заместитель министра финансов Леонид Горнин в преддверии Московского финансового форума, одна из сессий которого 8 сентября будет посвящена межбюджетным отношениям.

Налог на прибыль организаций и НДФЛ — это два ключевых источника налоговых поступлений в бюджеты регионов, на их долю приходится основная часть доходов (около 57% всех поступлений регионов за первое полугодие 2022 года). Еще два месяца назад, по итогам первого полугодия рост налога на прибыль фиксировался в большем числе регионов (76), а поступлений от НДФЛ недосчитались шесть субъектов, отчитывалась Счетная палата.

По данным Минфина на 1 сентября, у большей части регионов с просевшим налогом на прибыль — в том числе в Карелии, Белгородской, Курской, Липецкой, Свердловской, Челябинской областях, Забайкальском крае — снижение произошло за счет металлургической отрасли и отчасти связано с высокой базой прошлого года.

Риски невелики благодаря запасам

Однако в финансовом ведомстве не обеспокоены по поводу того, что выпадающие доходы в металлургических регионах испортят бюджетную ситуацию. Отрасли, связанные с добычей металлических руд и металлургическим производством, относятся к отраслям с конъюнктурным ценообразованием, а перечисленные регионы уже имеют опыт формирования сбалансированных бюджетов за счет накопленных резервов в благополучных периодах, уточнил Горнин.

Денежные остатки регионов находятся на исторических максимумах и в целом [по всем регионам] составляют более 4 трлн руб., указал Горнин, добавив, что это хорошая подушка безопасности, которая станет источником финансирования расходов бюджета в 2023 году.

НДФЛ по итогам восьми месяцев снизился только в двух регионах — Ингушетии и Республике Алтай (что в основном обусловлено некими разовыми поступлениями налога в 2021 году). НДФЛ является достаточно стабильным налогом и имеет тенденцию к росту даже в кризисные периоды, добавил замминистра.

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К началу осени увеличить собственные доходы (без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета) в целом удалось 82 из 85 регионов — они исполнены на уровне 10,3 трлн руб., что на 21% больше того же периода 2021 года. Доходы упали у Липецкой, Белгородской и Курской областей, сообщил Горнин.

Ожидаемый профицит по итогам года

В целом Минфин оценивает исполнение консолидированных бюджетов регионов как устойчивое, хотя и наблюдает «некоторое замедление темпов роста доходов».

В отчете об исполнении консолидированных бюджетов регионов за первое полугодие Счетная палата писала, что положительные результаты первой половины года «не соответствуют реальной социально-экономической динамике и отражают номинальный конъюнктурный рост доходов на фоне роста мировых цен на уголь, газ и нефть». Аудиторы прогнозировали, что в третьем и четвертом кварталах 2022 года поступления от налога на прибыль могут снизиться, поскольку начнут отражать уже результаты компаний в 2022 году, на которые повлияло санкционное давление Запада.

По оценке Минфина, консолидированным бюджетам регионов на 1 сентября удалось еще больше нарастить профицит — он составил 1,5 трлн руб. (с дефицитом восемь месяцев закончили 14 регионов, с профицитом — 71 регион) против 1,4 трлн на 1 августа.

Как прогнозируют в ведомстве, профицит консолидированных бюджетов регионов в 2022 году составит 174 млрд руб. при росте собственных доходов субъектов на 13,7%. В 2023–2024 годах ожидается небольшой дефицит бюджетов — 63 млрд и 31 млрд руб. соответственно. Этот дефицит сложится, в том числе за счет использования регионами накопленных остатков на счетах и средств бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов, утверждают в министерстве.