НПФ выступили против нового порога для выплат накопительных пенсий

Национальная ассоциация пенсионных фондов не поддержала предложение Пенсионного фонда резко увеличить размер накопительной пенсии, ниже которого она выплачивается единовременно. Рынок готов на значительно меньшее повышение

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Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ, объединяет 28 из 49 фондов с действующей лицензией) выступила против резкого увеличения пороговой суммы пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать их все единовременно, а не в виде ежемесячных выплат, следует из письма ассоциации, направленного 23 сентября первому заместителю министра труда Алексею Вовченко (есть у РБК). При этом НАПФ поддержала предложение Пенсионного фонда (ПФР) изменить сам механизм расчета.

Как выплачивать накопительные пенсии Сейчас граждане, выходя на пенсию, получают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия (по состоянию на день назначения) меньше 5% от страховой пенсии по старости. Если сумма выше 5%, человеку назначается накопительная пенсия. Чтобы рассчитать сумму, все накопленные средства гражданина делятся на прогнозируемый период дожития, который сейчас составляет 252 месяца (в 2020 году он увеличится еще на шесть месяцев). Повышение пенсионного возраста (до 65 лет для мужчин и 55 — для женщин) не затронуло границы для выплаты накопительной пенсии. Пенсионный фонд предложил не привязывать ее к размеру общей пенсии, а назначать только в случае, если ежемесячный размер накопительной части составит не меньше 20% прожиточного минимума пенсионера. Если ниже — выплачивать накопления единовременно. Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2019 год составляет 8846 руб. в месяц, 20% от этой суммы — 1770 руб.

НАПФ предлагает порог вдвое ниже ПФР — 10% от прожиточного минимума пенсионера, то есть около 885 руб. в 2019 году. Это, с одной стороны, упростит, удешевит и ускорит назначение пенсионных выплат, а с другой — позволит выплачивать накопительную пенсию и сохранит пенсионные накопления как инвестиционный ресурс, говорится в письме НАПФ. Порог на уровне 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера адекватен размеру пенсионных накоплений, выросших за счет инвестиционного дохода, считает президент НАПФ Константин Угрюмов.

Вторая саморегулируемая организация НПФ — Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) — свою позицию Минтруду еще не направляла, сообщил РБК ее президент Сергей Беляков. Представитель ЦБ заявил, что предложение ПФР нуждается в доработке, не уточнив подробностей. Вопрос прорабатывается, сообщили представители Минфина, Минтруда и Минэкономразвития.