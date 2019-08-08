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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+27,24%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
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Бизнес ,  
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Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб
В январе—июле хлеб в магазинах стоил на 7,7% больше, чем год назад. Темп роста цен ускорился втрое. Больше всего подорожал черный хлеб — на 9,6%. О повышении цен из-за роста стоимости муки производители предупреждали в январе
Фото: Рюмин Александр / ТАСС

Повышение цен на хлеб в российских магазинах по итогам июля зафиксировал Росстат. За первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 7,7% к аналогичному периоду 2018 года. Год назад подорожание хлеба за январь—июль 2018-го к этому же периоду 2017-го составило только 2,3%. Цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции: индекс потребительских цен (один из показателей, характеризующих уровень инфляции) в июле 2019-го составил 4,6% (за семь месяцев — 5%).

Последние абсолютные значения по стоимости отдельных видов хлеба, которые раскрывал Росстат, датированы июнем 2019-го. Больше всего за год подорожал черный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019-го он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года. Белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали на 8,3% — до 75,87 руб./кг. Серый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожали на 7,4% — до 49,96 руб./кг.

Такие цены — максимальные как минимум с 2009 года (более ранние данные Росстата недоступны).

Увеличение розничных цен на хлеб подтвердили РБК в Минсельхозе, подчеркнув, что рост «примерно соответствует показателю годовой инфляции».

Бизнес
Вымученное подорожание: почему растут цены на хлеб

О грядущем подорожании хлеба производители и поставщики предупреждали еще в начале этого года. В январе ассоциация «Руспродсоюз» сообщала, что из-за роста на 30% цен на пшеничную муку оптовые цены на хлеб будут меняться и могут вырасти на 6–7%. Тяжелая ситуация у производителей хлеба в конце 2018 года привлекла даже внимание государства. В декабре вице-премьер Алексей Гордеев поручал регионам сформировать запасы зерна для стабилизации цен на хлеб, прежде всего на его социальные виды — батон и буханку.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупнейшие торговые сети — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнит», Metro Cash & Carry, «Ашан», — с данными Росстата согласны. За год по июль 2019-го хлеб и хлебобулочные изделия в магазинах в среднем по России подорожали 7,5–8,5%, указывает представитель АКОРТ.

В магазинах «Лента» цены на хлеб действительно выросли в пределах зафиксированных Росстатом значений, подтверждает представитель сети Мария Филиппова. Подорожание, по словам представителя «Ленты», — следствие того, что поставщики повысили закупочные цены из-за удорожания сырья, прежде всего — муки. Стоимость муки растет из-за цен на зерно, на которые в свою очередь влияет в том числе топливо, указывает представитель АКОРТ.

При этом цены на хлеб продолжают расти, утверждает источник РБК на рынке продовольственной розницы. По словам собеседника РБК, с января по август 2019 года цены на хлеб и хлебобулочные изделия в России выросли в среднем на 9–9,4%.

О том, почему подорожал хлеб и будет ли цена расти дальше, — в материале «РБК Pro».

Авторы: Елена Сухорукова, Анна Левинская
Теги: цены на продукты, хлеб, рост цен
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