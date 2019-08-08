Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб

В январе—июле хлеб в магазинах стоил на 7,7% больше, чем год назад. Темп роста цен ускорился втрое. Больше всего подорожал черный хлеб — на 9,6%. О повышении цен из-за роста стоимости муки производители предупреждали в январе

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

Повышение цен на хлеб в российских магазинах по итогам июля зафиксировал Росстат. За первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 7,7% к аналогичному периоду 2018 года. Год назад подорожание хлеба за январь—июль 2018-го к этому же периоду 2017-го составило только 2,3%. Цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции: индекс потребительских цен (один из показателей, характеризующих уровень инфляции) в июле 2019-го составил 4,6% (за семь месяцев — 5%).

Последние абсолютные значения по стоимости отдельных видов хлеба, которые раскрывал Росстат, датированы июнем 2019-го. Больше всего за год подорожал черный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019-го он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года. Белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали на 8,3% — до 75,87 руб./кг. Серый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожали на 7,4% — до 49,96 руб./кг.

Такие цены — максимальные как минимум с 2009 года (более ранние данные Росстата недоступны).

Увеличение розничных цен на хлеб подтвердили РБК в Минсельхозе, подчеркнув, что рост «примерно соответствует показателю годовой инфляции».