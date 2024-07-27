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Доля малоимущих среди многодетных семей снизилась до трети

Росстат: доля малоимущих среди многодетных семей снизилась до 30,5%
Уровень бедности многодетных семей за пять лет снизился до 30,5% (в 2022 году), тогда как в 2017-м доля малоимущих среди многодетных семей составляла более половины. Согласно майскому указу, она должна снизиться до 12% к 2030-му
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Доля малоимущих среди многодетных семей за пять лет снизилась с более чем половины до менее трети (51,5% в 2017 году и 30,5% — в 2022-м), следует из данных Росстата.

Бóльшую часть от общего числа малоимущих в 2022 году составляли семьи с детьми до 18 лет (87,9%; в 2018 году их доля достигала 90,6%). Доля многодетных семей составила 33,9% от общего числа малоимущих. Уровень бедности среди семей с детьми до 18 лет в 2022 году снизился до 14,2%.

В 2023 году уровень бедности в России достиг исторического минимума: по данным Росстата, в целом за чертой бедности оказались 9,3% россиян (13,5 млн).

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Согласно майскому указу президента Владимира Путина, к 2030 году уровень бедности многодетных семей должен опуститься до 12%, а к 2036-му — до 8%. Глава государства называл бедность одной из главных проблем России и подчеркивал важность поддержки многодетных семей. В конце мая он заявил, что Россия идет к тому, чтобы семьи с тремя детьми стали нормой для страны. Так, отмечал Путин, сейчас в России более 2 млн многодетных семей, это число выросло почти на четверть за последние годы.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
уровень бедности малоимущие многодетные семьи
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