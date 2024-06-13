Эксперты оценили эффект увеличения МРОТ на бедность

Увеличение МРОТ — даже на 20% — имеет значение для поддержки домохозяйств, но не приводит к сильному сокращению уровня бедности, установили в НИУ ВШЭ. Среди причин — высокая иждивенческая нагрузка и низкие зарплаты в сером секторе

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Изменение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России слабо влияет на уровень бедности и динамику доходов населения. К такому выводу пришла группа исследователей из НИУ ВШЭ под руководством Елены Гориной в статье «Сценарное моделирование повышения минимального размера оплаты труда: влияние на монетарную бедность», опубликованной в свежем номере журнала «Вопросы экономики» (РБК ознакомился с материалом).

Ученые проанализировали три сценария увеличения МРОТ — на 6,3%, на 18%, а также «радикальный» вариант — до 1,5 прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного гражданина. В первых двух сценариях бедность снижается в пределах 0,3 п.п., а в третьем — на 0,6–1 п.п.

«Пока повышение МРОТ в России имеет большее значение для поддержки уровня жизни домохозяйств с низкооплачиваемыми работниками, а не для преодоления бедности населения», — констатируют авторы.

Три сценария

В научной среде сложился консенсус по влиянию размера МРОТ на зарплатное неравенство — и в западных странах, и в России при увеличении МРОТ дифференциация зарплат снижается, указано в исследовании. Однако имеющиеся оценки его влияния на денежные доходы малообеспеченных домохозяйств и показатели бедности неоднозначны: в зависимости от темпов прироста МРОТ, реакции рынка труда, динамики потребительских цен и других факторов уровень бедности может слабо сокращаться, немного повышаться или эффект может отсутствовать.

Для того чтобы оценить эффект повышения МРОТ на бедность, исследователи НИУ ВШЭ смоделировали три сценария:

«фактический» — рост на 6,3%; соответствует темпу прироста МРОТ в 2023 году к уровню 2022-го (до 16,2 тыс. руб.);

«плановый» — рост на 18,5%; соответствует темпу прироста МРОТ в 2024 году к уровню 2023-го;

«радикальный» — рост до 1,5 величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за 2023 год (то есть до 23 504 руб.).

При рассмотрении этих сценариев аналитики исходили из того, что эффект повышения МРОТ проявляется только для занятых на предприятиях, не затрагивая самозанятых, наемных работников у ИП и теневой сектор.

Кроме того, они учитывали «эффект перелива» — когда увеличение МРОТ оказывает повышательное воздействие на зарплаты работников выше минимального уровня. По разным оценкам, такое влияние сохраняется до достижения зарплатами 1,3–1,5 МРОТ, при этом чем выше зарплата, тем менее оно выражено.

В исследование также заложена предпосылка, что повышение МРОТ снижает занятость: при росте минимальной оплаты труда на каждые 10% уровень занятости женщин сокращается на 0,21 п.п., что приводит к снижению общего уровня занятости на 0,15 п.п. (такая количественная связь была установлена в другом исследовании). Низкооплачиваемые работники-мужчины также могут терять работу — как минимум в краткосрочном адаптационном периоде, признают исследователи. Сценарии предполагают, что часть работников (25 или 50%), которые в результате повышения МРОТ лишились занятости, будут зарегистрированы в качестве безработных и получат пособие.

Источником данных для исследования стало Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах Росстата, проведенное в 2022 году и охватившее 160 тыс. домохозяйств.

Как менялся МРОТ в России В России уделяется особое внимание государственному регулированию МРОТ: за 2018–2023 годы его повышали восемь раз, благодаря чему в реальном выражении его величина выросла в 1,5 раза, отмечают авторы исследования. В 2024 году общероссийский МРОТ составляет 19 242 руб. в месяц. Методика определения МРОТ претерпела несколько модификаций: его величина была привязана к прожиточному минимуму трудоспособного населения (в 2018–2020 годах), затем составляла 42% медианной заработной платы, но не ниже ПМ (в 2021 году), а в последние годы была вновь временно отвязана от формулы и пересматривалась произвольно в сторону повышения (в 2022–2024 годах). В июне президент Владимир Путин заявил, что в 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты. Таким образом, он вырастет еще примерно на 15% и превысит 22 тыс. руб. В дальнейшем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы к 2030 году МРОТ составлял не менее 35 тыс. руб.

Влияние на бедность и доходы

Исследователи из НИУ ВШЭ пришли к выводу, что положительный эффект от повышения МРОТ в рассматриваемых сценариях распространяется на 18–36% всех работающих по найму, а негативный эффект (потеря занятости) проявляется в отношении 0,1–1% от их исходной численности.

Значительный рост во всех сценариях будет демонстрировать фонд оплаты труда: в первом сценарии он увеличится на 100–120 млрд руб. с учетом «эффекта перелива», во втором — на 300 млрд руб., а в «радикальном» — на 2 трлн руб. Около 40–44% всего прироста придется на госсектор, оценили ученые. Расходы бюджета на выплату пособия по безработице тоже будут различаться в зависимости от сценария: от 3–8 млрд руб. в первом сценарии до 20–60 млрд руб. в «радикальном».

В результате уровень бедности будет снижаться, но в ограниченном формате, установили исследователи. Наиболее выраженно этот эффект проявится в рамках «радикального» сценария: в нем сокращение уровня бедности за счет повышения доходов домохозяйств с самыми низкооплачиваемыми работниками достигнет 0,6–1 п.п., а «эффект перелива» может дать дополнительно еще 0,3–0,9 п.п. снижения. При этом два других сценария, которые больше соотносятся с реальностью, дают результаты на уровне погрешности: в самом низком сценарии доля населения с денежными доходами ниже границы бедности сокращается только на 0,1–0,2 п.п., а во втором сценарии — на 0,3 п.п.

Около 20–25% членов домохозяйств, где проживают занятые с заработной платой меньше нового сценарного МРОТ, исходно относятся к числу бедных, говорится в исследовании. «Если МРОТ растет незначительно, то границу бедности могут преодолеть менее 10% из них, при более существенном повышении в сценарии «два» — около 12%, только в «радикальном» сценарии бедность среди домохозяйств-бенефициаров сокращается уже более чем на четверть от исходного уровня», — указано в статье. По итогам 2023 года уровень бедности в России составил 8,5%. Это самый низкий показатель в истории Российской Федерации, указывал Росстат.

Аналогичные выводы исследователи делают и по уровню среднедушевых денежных доходов. Повышение МРОТ по первым двум сценариям не дает заметного прироста доходов в целом для населения даже с учетом высоких параметров «эффекта перелива». А при МРОТ, равном 1,5 прожиточного минимума, максимальный прирост среднедушевых доходов не превышает 3%. Однако если рассматривать домохозяйства, напрямую затронутые повышением МРОТ, то результаты лучше: среднедушевой доход этой категории растет на 1–5% без «эффекта перелива» и до 5–11% с его учетом.

«Результаты сценарного моделирования показывают, что увеличение МРОТ, даже почти на 20%, не приводит ни к заметному приросту среднедушевых доходов, ни к сильному сокращению уровня и глубины бедности для населения в целом. Для существенного снижения этих показателей требуются еще более кардинальные изменения — повышение МРОТ в 1,4–1,5 раза», — констатируется в статье.

Три причины ограниченного воздействия

Хотя низкая оплата труда остается одной из ключевых причин бедности в России, слабое воздействие изменения МРОТ на ее уровень, обнаруженное по результатам моделирования, вполне объяснимо, отмечают исследователи НИУ ВШЭ. Они выделили несколько основных причин этого, а именно:

«Ошибка включения»

Более 2/3 российских работников с самыми низкими зарплатами проживают в формально небедных домохозяйствах. Их заработная плата является дополнительным источником дохода, и прибавка к ней хотя и несколько увеличивает среднедушевые доходы их домохозяйств, но не отражается на показателях бедности, уточняется в статье.

Иждивенческая нагрузка

Даже если индивидуальный заработок превышает границу бедности, этого может быть недостаточно для преодоления бедности всего домохозяйства в силу социально-демографического фактора, указано в статье. Около 75% малоимущих в России проживают в домохозяйствах с детьми до 18 лет и как минимум с одним работающим взрослым. «Если прибавка к заработной плате в результате повышения МРОТ не покрывает имеющийся у них дефицит дохода, то такие домохозяйства остаются за чертой бедности», — констатируют в НИУ ВШЭ.

Неформальный сектор

За рамками исследования остались наемные работники индивидуальных предпринимателей, неформально занятые и самозанятые. При этом основная часть — около 2/3 — низкооплачиваемых занятых концентрируется в частном, в том числе некорпоративном, секторе. «Хотя величина МРОТ может служить ориентиром цены на низкоквалифицированный труд неформально занятых, <...> остается открытым вопрос о том, сохранится ли этот «эффект маяка» при более высоких уровнях МРОТ и темпах его прироста», — отмечают исследователи.

«Мягкий амортизатор»

МРОТ, как и социальная поддержка в принципе, направлен прежде всего на смягчение неблагоприятной финансовой ситуации, но не на полное искоренение бедности, отмечает профессор РАНХиГС Любовь Храпылина. «МРОТ играет роль мягкого амортизатора», — говорит она.

По мнению Храпылиной, государство в принципе не должно ставить перед собой задачу полностью решить финансовые проблемы людей, а скорее должно нацеливаться на создание подходящих для этого условий. Подобным образом работает социальный контракт, в рамках которого можно получить от органов социальной защиты некую сумму на определенные виды договорных действий — в том числе на открытие своего дела.

Главное, что можно сделать для снижения бедности, — это развивать экономику и создавать высокооплачиваемые рабочие места на новых производствах, считает Храпылина.

«В силу того что мы находимся в экстремальной экономической ситуации, когда надо принимать быстрые меры и интенсивно развиваться, виден свет в конце тоннеля. Экономика поднимается, рабочие места появляются, интерес к рациональному распределению трудовых ресурсов тоже остро встает. Это позволяет надеяться, что все-таки мы перейдем к технологиям решения проблем бедности через экономические рычаги», — указывает она.

Новый майский указ президента ставит цель сократить уровень бедности в стране ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036-му.