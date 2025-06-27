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Степашин сравнил ситуацию с ключевой ставкой сейчас и в 1999 году

Степашин счел ключевую ставку в 20% слишком высокой
Степашин считает нынешнюю ключевую ставку ЦБ 20% очень высокой для всех отраслей промышленности. Бывший премьер отметил, что сейчас «другая страна», сравнивая ситуацию с 1999 годом, когда ставка рефинансирования достигала 60%
Сергей Степашин
Сергей Степашин (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Нынешняя ключевая ставка Центробанка 20% очень высокая для всех отраслей промышленности, заявил бывший российский премьер-министр Сергей Степашин в интервью ТАСС.

По словам экс-премьера, сегодня ситуация отличается от той, что была во времена его правительства, в 1999 году. Тогда ставка рефинансирования ЦБ (приравнивается к ключевой ставке) достигала 55–60%.

«Во-первых, у нас была инфляция [выше]. Даже до того, как я был премьер-министром, — под 1000%, и та ставка рефинансирования была более-менее уместна. Во-вторых, было очень серьезное кредитование, были разные схемы кредитования промышленных предприятий, в том числе выплаты заработной платы. Сейчас совершенно другая история, другая страна», — сказал Степашин.

Сергей Степашин возглавлял российское правительство три месяца в 1999 году (его сменил Владимир Путин). До этого был руководителем Федеральной службы контрразведки, ФСБ, министром юстиции и министром внутренних дел. После ухода с поста премьера стал в 2000-м главой Счетной палаты (до 2013 года), потом был назначен председателем наблюдательного совета государственного Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В 1999 году, когда Степашин занимал пост премьера, годовая инфляция в России была около 36,5%. Это ниже показателя дефолтного 1998-го (почти 84,5%), но выше, чем во все последующие годы. Самая высокая инфляция в современной России была в 1992 году — более 2500%, а в 1993-м показатель составил почти 840%.

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6 июня Центробанк снизил ключевую ставку впервые с сентября 2022 года. Теперь она составляет 20%, с октября 2024-го показатель сохранялся на рекордном уровне — 21%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила повышения ставки в дальнейшем, если инфляция перестанет устойчиво снижаться.

По оценке регулятора, на начало июня годовая инфляция в России замедлилась до 9,8%. К концу года ЦБ ожидает инфляцию на уровне 7–8%.

Жесткую денежно-кредитную политику неоднократно критиковали представители промышленности. В частности, в октябре основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов говорил, что высокая ключевая ставка (тогда 19%) и ее дальнейший рост «тормозят любое развитие».

После снижения ставки глава «Северстали» Александр Шевелев выразил надежду, что «вовремя мы успеем немножко, так сказать, ослабить жесткую хватку денежно-кредитной политики». «Но пока все идет к тому, что мы можем столкнуться в том числе и с остановкой даже некоторых предприятий, у которых не очень хорошо с себестоимостью», — отметил он.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Сергей Степашин ключевая ставка промышленность денежно-кредитная политика Инфляция
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