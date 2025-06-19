Глава «Северстали» увидел риск остановки металлургических заводов России

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Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев в интервью телеканалу «Россия 24» на полях ПМЭФ не исключил приостановку некоторых металлургических производств для стабилизации предложения.

«Надеюсь, до этого не дойдет, и вовремя мы успеем немножко, так сказать, ослабить жесткую хватку денежно-кредитной политики. Но пока все идет к тому, что мы можем столкнуться в том числе и с остановкой даже некоторых предприятий, у которых не очень хорошо с себестоимостью», — сказал он.

Шевелев допускает и сворачивание некоторых проектов самой «Северстали», однако подчеркивает, что на данный момент компания ставит себе задачу не сокращать и не откладывать сроки завершения крупных инвестиционных проектов. «Они закладывают нашу будущую конкурентоспособность», — поясняет гендир «Северстали».

В октябре прошлого года основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов говорил, что высокая ключевая ставка (на тот момент составляла 19%) и ее дальнейший рост «тормозят любое развитие». Он признал необходимость повышения ставки для ограничения инфляции, но счел, что «мы начинаем заходить слишком далеко», поскольку появляются «тревожные признаки», связанные с ограничением финансирования инвестиционных проектов.

Мордашов призывал смягчить последствия повышенной инфляции для бизнесов «точечно и целенаправленно».

В том же месяце ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21%. На таком уровне она сохранялась до начала июня, когда Центробанк снизил ставку впервые с сентября 2022 года. Теперь она составляет 20%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила повышения ставки в дальнейшем, если инфляция перестанет устойчиво снижаться.

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