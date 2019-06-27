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Экономика ,  
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Росстат отчитался о росте потребительских цен на бензин в мае
В мае бензин подорожал на 0,4% и более в 32 регионах, а подешевел в шести: сильнее всего в Крыму и Дагестане — на 0,9 и 0,8% соответственно
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Цены производителей на бензин в мае выросли на 17,5%, тогда как потребительские цены за месяц в среднем поднялись на 0,3%, говорится в поступившем в РБК сообщении Росстата.

В среднем по России в мае потребительские цены на бензин были в 2,3 раза выше цен производителей. Средняя розничная цена литра бензина в мае составила 44,13 руб., литра дизельного топлива — 46,14 руб. Средние цены производителей были на уровне 19,48 руб. за литр, на дизельное топливо — 26 руб.

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Потребительские цены в мае (за литр топлива):

  • АИ-92 — 41,83 руб.
  • АИ-95 — 45,14 руб.
  • АИ-98 — 50,85 руб.

Цены производителей в мае (за литр топлива):

  • от АИ-81 до АИ-92 — 18,88 руб.
  • от АИ-93 до АИ-95 — 20 руб.
  • от АИ-96 до АИ-98 — 20,36 руб.

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Наиболее заметно потребительские цены выросли в Туве — на 4,9%, до 42,97 руб., Кировской области — на 1,6%, до 44,23 руб., Марий Эл — на 1,5%, до 42,53 руб. и в Хабаровском крае — на 1,5%, до 43,28 руб. за литр. В Москве бензин подешевел на 0,1%, до 46,04 руб., а в Санкт-Петербурге тоже на 0,1%, до 45,06 руб. за литр.

В конце мая независимые АЗС предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о резком росте биржевых цен на бензин. Так, с 15 апреля по 15 мая цены на АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 18,5%, а на АИ-92 — на 23%.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Росстат, бензин, Цены
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