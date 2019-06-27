Росстат отчитался о росте потребительских цен на бензин в мае

Цены производителей на бензин в мае выросли на 17,5%, тогда как потребительские цены за месяц в среднем поднялись на 0,3%, говорится в поступившем в РБК сообщении Росстата.
В среднем по России в мае потребительские цены на бензин были в 2,3 раза выше цен производителей. Средняя розничная цена литра бензина в мае составила 44,13 руб., литра дизельного топлива — 46,14 руб. Средние цены производителей были на уровне 19,48 руб. за литр, на дизельное топливо — 26 руб.
Потребительские цены в мае (за литр топлива):
- АИ-92 — 41,83 руб.
- АИ-95 — 45,14 руб.
- АИ-98 — 50,85 руб.