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Экономика ,  
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Правительство нашло «противоречивые трактовки» данных о ценах на бензин
В Росстате указывали, что цены на бензин в обрабатывающих производствах в мае выросли на 17,5% по сравнению с апрелем. В правительстве настаивают, что цены на столько выросли за полгода, а не за месяц
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Правительство России заявило о «противоречивых трактовках» отчета Росстата, в котором говорилось, что цены производителей на бензин в мае выросли на 17%. Это следует из заявление пресс-службы правительства, поступившем в РБК.

«Статистика Росстата относится к динамике цен производителей, т.е к оптовым ценам, определяемых биржевыми торгами. Анализ динамики оптовых цен на бензин показывает рост на текущий момент 17% с 31 декабря 2018. При этом биржевая цена сейчас на 7% ниже цены на 17-ое июня 2018 года», — сообщает пресс-служба правительства.

В данных, опубликованных на сайте Росстата говорилось, что «в обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов», в частности на «бензин автомобильный — на 17,5%». Однако, о каком периоде идет речь, в сообщении на сайте не говорилось. В пресс-службе статистического ведомства РБК уточнили, что речь идет о сравнении цен производителей бензина с данными за апрель этого года.

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В правительстве сообщили, что с начала года цена на бензин на бирже была на 10,4 тыс. — 19,9 тыс. руб. за тонну ниже экспортной альтернативы. При этом, указали в правительстве, исторически поставки на внутренний рынок были выгоднее экспортных. «Такая ситуация сложилась в связи с избыточным предложением бензина на рынке в момент низкого спроса и привела к резкому росту доходности мелкого опта и розницы. Сейчас происходит восстановление оптовых цен на уровень, близкий к экспортной альтернативе», — объясняют в пресс-службе.

При этом правительство со ссылкой на данные анализа роста розничных цен, проведенного Минэнерго, сообщает, с начала года рост цен соответствует параметрам заключенных в ноябре 2018 года соглашений о заморозке цен на топливо.

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Ранее в июне Росстат сообщал, что за первую неделю месяца розничные цены на бензин в стране выросли в среднем на 0,3%. При этом в некоторых регионах рост оказался значительнее: в Кызыле бензин за это время подорожал на 1,4%, а в Чите — на 0,9%.

17 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить сообщения СМИ о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. О повышении розничных цен на бензин сообщало агентство «Прайм» со ссылкой на данные информационно-аналитического центра «Кортес».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: бензин, Правительство, Росстат
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