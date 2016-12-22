МЭР попросит ЦБ разработать план выхода из капитала санируемых банков

Минэкономразвития попросит Центробанк детально проработать и представить план по выходу из капитала санируемых через ФБКС крупных банков. Ранее «ФК Открытие» объявил о цели продать 20% своих акций к 2021 году

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минэкономразвития попросит Центробанк представить детальный план выхода из капитала санируемых банков. Об этом говорится в проекте плана мероприятий по ускорению темпов роста инвестиций, который подготовило министерство.

ЦБ, согласно документу, будет предложено обеспечить «разработку и реализацию» стратегии по выходу из капитала банков в 2018–2024 годах.

Такая мера, как следует из предложений МЭР, приведет к снижению присутствия государства в банковском секторе. Исполнителями по подготовке стратегии предлагается назначить ЦБ, МЭР, Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) и Минфин.

О планах МЭР попросить ЦБ разработать конкретные меры также рассказал журналистам глава министерства Максим Орешкин, передает корреспондент РБК.

«Мы предлагаем ЦБ сделать конкретный план с пониманием, что нужно сделать для того, чтобы выйти (из капитала санируемых банков. — РБК)», — сказал глава Минэкономразвития.

По его словам, найти покупателя на санируемые банки вполне возможно. «Это вопрос цены. При приведении балансов банков в порядок, обеспечении достаточной капитализации и построении эффективной модели, конечно, [покупатели] найдутся», — сказал он.

В прошлом году Центробанк впервые применил новый механизм санации проблемных банков — через специально созданный для этих целей ФКБС. По этой схеме было санировано три крупных банка — «ФК Открытие», Бинбанк, который объединят с «Открытием» ради экономии средств на их оздоровление, и Промсвязьбанк, которому предстоит стать опорным банком оборонной промышленности.

Рейтинговое агентство Moody's указывало в январе, что на долю банков, прямо или косвенно принадлежащих ЦБ, с учетом санируемых банковских групп приходится 45% активов российского банковского сектора, что негативно сказывается на качестве надзора и конкуренции в банковской сфере. Усиление позиций государства в частном секторе также вызвало беспокойство Федеральной антимонопольной службы (ФАС).



Глава ЦБ Эльвира Набиуллина настаивала ранее, что ЦБ не проводит различий в отношении к санируемым госрегулятором и ко всем остальным банкам, а также сообщила, что надзорный орган намерен сделать их публичными, продав часть акций санируемых банков инвесторам, по частям или через IPO.

Обнародованная в начале июня стратегия банка «Открытие» предусматривает продажу 20% его акций в 2021 году по стоимости не менее 1,3 капитала кредитной организации. К 2020 году «ФК Открытие» при этом планирует выйти на прибыль в размере 68 млрд руб. По итогам 2018 года ожидается, что этот показатель будет равен нулю.

Его глава Михаил Задорнов также говорил, что не исключает в будущем отказа от бренда «Открытие».