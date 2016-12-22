ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,60 62,78 EUR Нал. 73,97 73,04 USD Бирж. 63,18 +0,15 EUR Бирж. 73,32 -0,10 USD ЦБ. 63,14 +0,35 EUR ЦБ. 73,60 +0,20 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6094,00 -84,20 IMOEX 2259,60 +1,28% RTSI 1126,50 +1,16% Brent 77,35 +2,31% DJIA 24377,20 +0,39% Nasdaq 7583,49 +0,29%
МЭР попросит ЦБ разработать план выхода из капитала санируемых банков
Лента новостей
ВС признал законным правило о светоотражающих жилетах для водителей 16:49, Общество Сталь, бетон и искусственный интеллект: «умные» здания через 10 лет 16:45, РБК и Schneider Electric В работе Telegram произошел глобальный сбой 16:41, Технологии и медиа Умер математик и лингвист Владимир Успенский 16:40, Общество Криптовалюта Cardano подешевела на 5% за сутки 16:32, Крипто Совфед одобрил выделение 1,9 млрд руб. на урановый рудник «Росатома» 16:30, Бизнес Акции-чемпионы: чьи спонсоры окажутся лучшей инвестицией ЧМ-2018. День 13 16:26, Quote Копировать, вставить: как геномный редактор исправляет ошибки эволюции 16:24, РБК и Ингосстрах Пианист Мацуев сравнил сборную России по футболу с оркестром 16:23, Общество Выпускник «тренинга с БТР» стал кандидатом на пост главы аппарата Совфеда 16:16, Политика Трамп поддержал законопроект об ограничении иностранных инвестиций 16:16, Политика В Чечне ответили на расследование Египта о провале сборной на ЧМ 16:15, Общество Как сыр в масле: «Молвест» вел подготовку к импортозамещению с 2011 года 16:15, РБК и Сбербанк Росгвардия выделила более 2,5 млрд руб. на погашение ипотеки военных 16:12, Общество Туск призвал ЕС готовиться к «наихудшим сценариям» в отношениях с США 16:10, Политика Новость о самоубийстве Родченкова оказалась выдумкой сатирического сайта 16:08, Общество Путин пообещал США поделиться опытом проведения ЧМ по футболу 16:04, Политика Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 16:00, Спецпроект РБК Спорт Орешкин анонсировал заимствования на $500 млн для нового фонда развития 16:00, Экономика Матвиенко назвала запуски почтовых дронов пиаром и игрой в самолетики 15:58, Общество МЭР попросит ЦБ разработать план выхода из капитала санируемых банков 15:50, Экономика Путин выразил надежду на улучшение отношений с США после приезда Болтона 15:49, Политика «Как сознательный человек»: 10 полезных для планеты эко-привычек 15:48, Спецпроект РБК PINK Совфед проработает вопрос об увеличении зарплаты общественным защитникам 15:46, Общество Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 15:46, РБК и «Шелл» Почти 80% новостроек в Москве продаются до сдачи дома в эксплуатацию 15:46, Строительство Основной фигурант «кокаинового дела» попросил суд не выдавать его России 15:45, Общество Совфед одобрил повышение пошлин на загранпаспорт и права 15:39, Общество
МЭР попросит ЦБ разработать план выхода из капитала санируемых банков
Санация «по списку», 15:50
0
МЭР попросит ЦБ разработать план выхода из капитала санируемых банков
Минэкономразвития попросит Центробанк детально проработать и представить план по выходу из капитала санируемых через ФБКС крупных банков. Ранее «ФК Открытие» объявил о цели продать 20% своих акций к 2021 году
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минэкономразвития попросит Центробанк представить детальный план выхода из капитала санируемых банков. Об этом говорится в проекте плана мероприятий по ускорению темпов роста инвестиций, который подготовило министерство.
ЦБ, согласно документу, будет предложено обеспечить «разработку и реализацию» стратегии по выходу из капитала банков в 2018–2024 годах.

Такая мера, как следует из предложений МЭР, приведет к снижению присутствия государства в банковском секторе. Исполнителями по подготовке стратегии предлагается назначить ЦБ, МЭР, Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) и Минфин.

О планах МЭР попросить ЦБ разработать конкретные меры также рассказал журналистам глава министерства Максим Орешкин, передает корреспондент РБК.

«Мы предлагаем ЦБ сделать конкретный план с пониманием, что нужно сделать для того, чтобы выйти (из капитала санируемых банков. — РБК)», — сказал глава Минэкономразвития.

По его словам, найти покупателя на санируемые банки вполне возможно. «Это вопрос цены. При приведении балансов банков в порядок, обеспечении достаточной капитализации и построении эффективной модели, конечно, [покупатели] найдутся», — сказал он. 

Набиуллина рассказала о потраченных на санацию трех банков 2,6 трлн руб.
Финансы

В прошлом году Центробанк впервые применил новый механизм санации проблемных банков — через специально созданный для этих целей ФКБС. По этой схеме было санировано три крупных банка — «ФК Открытие», Бинбанк, который объединят с «Открытием» ради экономии средств на их оздоровление, и Промсвязьбанк, которому предстоит стать опорным банком оборонной промышленности.

Рейтинговое агентство Moody's указывало в январе, что на долю банков, прямо или косвенно принадлежащих ЦБ, с учетом санируемых банковских групп приходится 45% активов российского банковского сектора, что негативно сказывается на качестве надзора и конкуренции в банковской сфере. Усиление позиций государства в частном секторе также вызвало беспокойство Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина настаивала ранее, что ЦБ не проводит различий в отношении к санируемым госрегулятором и ко всем остальным банкам, а также сообщила, что надзорный орган намерен сделать их публичными, продав часть акций санируемых банков инвесторам, по частям или через IPO.

Обнародованная в начале июня стратегия банка «Открытие» предусматривает продажу 20% его акций в 2021 году по стоимости не менее 1,3 капитала кредитной организации. К 2020 году «ФК Открытие»  при этом  планирует выйти на прибыль в размере 68 млрд руб. По итогам 2018 года ожидается, что этот показатель будет равен нулю.

Его глава Михаил Задорнов также говорил, что не исключает в будущем отказа от бренда «Открытие». 

Авторы: Екатерина Копалкина, Наталья Демченко.
Теги: санация , Максим Орешкин , Центробанк , Банки , ФКБС
Главное
Выпускник «тренинга с БТР» стал кандидатом на пост главы аппарата Совфеда Политика
Материалы по теме
Набиуллина рассказала о потраченных на санацию трех банков 2,6 трлн руб. Финансы
Доля проблемных кредитов Промсвязьбанка утроилась с начала санации Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter