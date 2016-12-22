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Оборонный банк потратит $110 млн на выкуп своих евробондов
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Оборонный банк потратит $110 млн на выкуп своих евробондов
Финансы, 13:53
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Оборонный банк потратит $110 млн на выкуп своих евробондов
Держатели евробондов Промсвязьбанка предъявили к выкупу свои бумаги почти на $110 млн. Банк, который станет опорным для работы с гособоронзаказом, выкупил бумаги с дисконтом
Фото: Андрей Любимов / РБК

Объявленной на прошлой неделе офертой Промсвязьбанка на выкуп евробондов с погашением в 2019 году воспользовались держатели бумаг на $109,87 млн (общий объем бумаг этого выпуска в обращении составляет $188,4 млн). Об этом говорится в сообщении SPV-компании Промсвязьбанка, PSB Finance S.A., на Ирландской фондовой бирже.

Таким образом, банк получил заявки на погашение 58,3% выпуска, находящегося в обращении. «Это высокий показатель, и банк полностью удовлетворен числом поступивших заявок», — сообщила пресс-служба Промсвязьбанка. Дальнейшие планы по бондам банк комментировать не стал.

Промсвязьбанк выкупит свои бумаги с дисконтом из расчета $970 за бумаги номинальной стоимостью $1 тыс. Представитель Промсвязьбанка на прошлой неделе говорил РБК, что купля-продажа собственных облигаций — стандартная практика для банка — он использует это как один из инструментов управления ликвидностью.

Промсвязьбанк разместил облигации с погашением в 2019 году в октябре 2016 года. Объем выпуска составлял $250 млн. После этого, в июле 2017 года, Промсвязьбанк разместил «вечные» облигации объемом $500 млн. В декабре 2017 года банк попал под санацию ЦБ. Правительство решило сделать из него опорный банк для работы с гособоронзаказом. Решение создать такой банк было принято в связи с тем, что многие компании из ОПК находятся под санкциями США. Соответственно, для российских банков их кредитование также создает санкционные риски.

Именно через Промсвязьбанк кредитовалась попавшая под санкции «Ренова» Виктора Вексельберга, через этот же банк кредит получила группа ГАЗ Олега Дерипаски.

В марте Промсвязьбанк попросил своих клиентов до мая продать свои иностранные ценные бумаги либо перевести их другому брокеру. Отказ банка от операций с иностранными бумагами может быть связан с его наделением функцией по обслуживанию оборонных предприятий и следующими из этого санкционными рисками, говорила тогда РБК ведущий аналитик S&P Екатерина Марушкевич.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: Промсвязьбанк , евробонды
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