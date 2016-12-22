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Медведев заявил о необходимости продления российских контрсанкций
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Медведев заявил о необходимости продления российских контрсанкций
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Медведев заявил о необходимости продления российских контрсанкций
Запрет на ввоз в Россию продуктов из США и стран ЕС был введен в 2014 году. Необходимость его продления премьер-министр объяснил сохранением антироссийских санкций
Дмитрий Медведев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил о необходимости продления на год срока действия продовольственного эмбарго, в рамках которого действует запрет на ввоз некоторых видов продуктов из стран, которые ввели санкции против России.

«Как известно, нами введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров, они сохраняют силу. И с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период. В данном случае имею в виду 2019 год», — сказал Медведев на совещании с министрами и вице-премьерами по вопросам международной торговли (цитата по «Интерфаксу»).

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Глава правительства особо подчеркнул, что санкции в отношении России вводятся другими странами «без каких-либо легальных оснований».

Продуктовое эмбарго в отношении стран Европейского союза, США, Канады, Австралии и Норвегии было введено российским правительством в августе 2014 года. Позднее в черный список было добавлено еще пять стран — Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина. Срок действия эмбарго несколько раз продлевался, в июле 2017 года Медведев своим постановлением продлил его до 31 декабря 2018 года.

Первоначально к ввозу в Россию были запрещены все виды производимого в вышеназванных странах мяса крупного рогатого скота и домашней птицы, свинина, рыба и ракообразные, а также моллюски, молочная продукция, сыры, колбасы, овощи, фрукты, корнеплоды и орехи. Впоследствии в список запрещенных продуктов ​несколько раз вносились изменения.

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Власти Евросоюза 18 июня продлили срок действия ограничительных мер в отношении Крыма и Севастополя (введены в 2014 году) до 23 июня 2019 года. Санкции в отношении ряда российских компаний и политиков, обвиняемых в причастности к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины, в марте 2018 года были продлены до 15 сентября 2018 года. Срок действия введенных ЕС секторальных санкций истекает 31 июля 2018 года, однако ряд европейских политиков уже заявил о необходимости их продления. Решение об этом может быть принято на саммите ЕС, который пройдет 28–29 июня в Брюсселе.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: продовольственное эмбарго , контрсанкции
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