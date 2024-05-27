Социальный фонд закончил год с техническим дефицитом почти на ₽600 млрд

Бюджет Соцфонда в первый год его существования исполнен с дефицитом на ₽593 млрд. Это связано с тем, что федеральный трансферт на расходы фонда был перечислен еще в конце 2022-го. Вклад взносов с зарплат в доходах СФР резко вырос

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Социальный фонд (СФР, создан в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования с 1 января 2023 года) завершил первый год своего существования с дефицитом — по итогам 2023 года его расходы превысили доходы на 593,4 млрд руб. Это следует из материалов об исполнении бюджета СФР (есть у РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием).

Для сравнения: максимальный дефицит Пенсионного фонда (его доходы и расходы формируют основную часть бюджета СФР) фиксировался в 2015 году, тогда он составлял 543,7 млрд руб. А в 2022 году в Пенсионном фонде наблюдался рекордный профицит: он составил 1,1 трлн руб. По данным Федерального казначейства за 2021 год, расходы Пенсионного фонда составили бы 88% суммарных расходов его и Фонда соцстраха.

Профицит 2022 года сложился за счет более раннего перечисления части федерального трансферта, рассчитанного на 2023 год, пояснили РБК в Минтруде. Это повлияло и на показатели 2023 года, так как при финансировании расходов был использован переходящий остаток этих средств и на эту же сумму сокращен запланированный федеральный трансферт. Таким образом, балансового дефицита не произошло, подчеркивают в ведомстве.

Рост зарплат и страховых взносов

Доходная часть бюджета Социального фонда формируется за счет страховых взносов и федерального трансферта. Страховые взносы направляются на обеспечение страховых выплат, а средства федерального бюджета — на расходы, связанные с выполнением социальных обязательств нестрахового характера, и компенсацию выпадающих доходов, возникающих, например, в связи с нестраховыми периодами (служба в армии, отпуск по уходу за ребенком) или пониженным тарифом страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, пояснили РБК в Минтруде.

В 2023 году кассовое исполнение доходов СФР составило 13,26 трлн руб., что на 447 млрд руб., или 3,3%, ниже уровня, заложенного в закон о бюджете фонда. При этом поступления страховых взносов, напротив, значительно превысили план: так, взносы работодателей на обязательное пенсионное страхование были зачислены в СФР в размере 7,74 трлн руб., что на 6,5% выше заложенной в бюджет планки и на четверть — результата 2022 года. В результате их доля в общих доходах выросла до 58% (в 2022 году — 49%).

Рост поступлений по страховым взносам связан со значительным увеличением зарплат в 2023 году, следует из материалов об исполнении бюджета. В основу расчета плановых бюджетных показателей лег прогноз Минэкономразвития, в котором ожидался фонд заработной платы в размере 35,83 трлн руб. на 2023 год, однако впоследствии этот прогноз был скорректирован до 38,16 трлн. Среднемесячная номинальная зарплата в России в 2023 году выросла на 14,1%, сообщал Росстат.

Перенос трансферта

Снижение совокупных доходов относительно плана произошло за счет сокращения федерального трансферта: его размер уменьшился с плановых 5 трлн до фактических 4 трлн руб. В результате в 2023 году доля трансферта в совокупных доходах Соцфонда упала до рекордно малого значения в 30,3%, хотя в годы существования ПФР показатель не опускался ниже 37,7%.

Размер трансферта был уменьшен с учетом выделенных в декабре 2022 года средств из резервного фонда правительства, указано в материалах. Распоряжением от конца декабря того года Пенсионный фонд получил 1,49 трлн руб. на «100-процентное исполнение обязательств Российской Федерации по выплате пенсий, пособий и иных социальных выплат». Денежные средства явились финансовым обеспечением бесперебойного осуществления выплат в начале 2023 года в период создания с 1 января 2023 года Фонда пенсионного и социального страхования, указано в материалах.

В свою очередь, Минфин в 2023 году объяснял, что авансовое перечисление трансфертов осуществлено «в том числе в целях снижения рисков формирования разрывов ликвидности Фонда пенсионного и социального страхования в начале 2023 года в связи с переходом на ЕНП (единый налоговый платеж. — РБК) и изменением сроков уплаты страховых взносов».

«Трансферт из федерального бюджета на расходы 2023 года был перечислен в полном плановом объеме. Но часть этого трансферта была перечислена раньше — в конце 2022 года», — подтвердили РБК в Минтруде. Благодаря этому досрочному перечислению трансферта на 2023 год 2022 год для бюджета фонда был профицитным, но совокупный объем средств, поступивших в 2023 году, оказался «несколько ниже фактически понесенных фондом расходов».

«Однако балансового дефицита — превышения расходных обязательств над доходами — не произошло. Переходящий с 2022 года остаток, сформированный за счет раннего перечисления трансферта, как и было запланировано, использовался для платежей в 2023 году», — указывают в ведомстве.

Дефицит Социального фонда — это искусственное определение, считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В форме трансферта государство перекладывает средства «из одного кармана в другой», так как СФР является оператором многочисленных выплат, которые обеспечиваются за счет федерального финансирования.

«Сложившийся бухгалтерский показатель дефицита не говорит о неустойчивости СФР — напротив, он устойчив и в полном объеме выполняет обязательства, никаких проблем я не вижу», — отмечает он.

Как менялись расходы фонда

Совокупные расходы СФР в 2023 году увеличились на 2,3%, или на 317 млрд руб., относительно закона о бюджете и составили 13,86 трлн руб., указано в материалах об исполнении бюджета. В частности, на 1,2%, или 121 млрд руб. по сравнению с планом, выросли траты на пенсионное обеспечение — они достигли 9,89 трлн руб. Из них 9,05 трлн руб. пришлось на страховые пенсии, которые в 2023 году были проиндексированы на 4,5%.

Заметно относительно плана увеличились расходы по направлению «Охрана семьи и детства» — на 6,7%, или на 129 млрд, до 2 трлн руб. А на предоставление материнского капитала траты, напротив, сократились — на него направили 455,5 млрд руб. при изначально заложенных в бюджет 550,7 млрд. Для сравнения: в 2022 году на реализацию маткапитала было направлено 382 млрд руб.

При этом фонд продолжает функционировать со значительными остатками на счетах: по состоянию на 1 января 2023 года остатки по распределительной составляющей достигали 1,73 трлн руб., а год спустя, то есть на 1 января 2024-го, они составили 1,13 трлн руб. Разница пошла на покрытие сложившегося дефицита бюджета фонда, указано в сопроводительных материалах.

Остатки возникают в силу особенностей расходования средств СФР, в том числе в рамках накопительной системы, отмечает Сафонов. При этом по закону фонд обязан все свободные ресурсы размещать в банках, благодаря чему он зарабатывает десятки миллиардов, говорит Сафонов.