Пенсионный фонд закончил год с рекордным профицитом

По итогам 2022 года Пенсионный фонд зафиксировал рекордный профицит в размере 1,1 трлн руб., сообщила Счетная палата. Он образовался на фоне резкого увеличения трансферта из федерального бюджета — на 70% к запланированному уровню

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В 2022 году общие доходы Пенсионного фонда России (ПФР; с 1 января 2023 года — Фонд пенсионного и социального страхования) увеличились почти на четверть (+24,4%) относительно изначального плана, утвержденного в конце 2021 года, и составили 12,48 трлн руб. Расходы тоже выросли, но менее значительно — на 12% относительно плана, до 11,37 трлн руб. В результате сложился профицит бюджета фонда в размере 1,1 трлн руб., следует из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения бюджета ПФР за 2022 год, с которой ознакомился РБК.

Такой профицит стал рекордным для ПФР в номинальном выражении и кардинально разошелся с заложенным в бюджет ориентиром: согласно закону о бюджете фонда, власти ждали дефицит его бюджета в размере 122,4 млрд руб.

Эти избыточные средства остались на счетах ПФР в Казначействе, увеличив остаток на них почти в три раза — с 569,5 млрд руб. на конец 2021 года до 1,66 трлн руб. на конец 2022 года, оценили аудиторы. С 2021 года временно свободными средствами внебюджетных фондов управляет Казначейство с помощью механизма единого казначейского счета (ЕКС).

В Счетной палате не смогли пояснить РБК причину возникновения столь высокого профицита. «В настоящее время в соответствии с Бюджетным кодексом Счетная палата осуществляет проверку годового отчета исполнения бюджета ПФР за 2022 год. Официальное заключение будет готово до конца июня. Причину образования такого профицита Счетная палата сможет назвать только по итогам этой проверки», — констатировали в ведомстве. РБК направил запрос в Минтруд.

Какую роль сыграл федеральный трансферт

В последний раз значительное превышение доходов ПФР над расходами фиксировалось в пандемийном 2020 году, тогда оно составило 575,6 млрд руб. «Профицит образовался в связи с тем, что трансферт из федерального бюджета в 2020 году поступил в Пенсионный фонд с резервом, который был необходим для компенсации возможных выпадающих доходов Пенсионного фонда в начале 2021 года», — поясняли тогда в Минтруде.

В целом дефициты и профициты в ПФР зачастую связаны с регулярно расширяющимися полномочиями фонда в области администрирования социальных непенсионных расходов и объемом средств, передаваемых из федерального бюджета. Что касается базовой функции ПФР (сбор страховых взносов с зарплат работников предприятий и финансирование за счет них расходов на выплату страховых пенсий), то в этой части фонд стабильно дефицитный: по итогам 2022 года собранные взносы обеспечили 70% расходов на выплату страховых пенсий (для сравнения: в 2021 году данный «коэффициент покрытия» равнялся около 78%). Как поясняет Счетная палата, расходы на выплату пенсий увеличились в 2022 году на 14,7% по сравнению с 2021 годом в связи с индексацией страховых пенсий неработающим пенсионерам на 19,5%. Сопоставимого роста страховых взносов в 2022 году не было, так как прошлой весной в качестве антикризисной меры для широкого круга предприятий была отсрочена уплата взносов за второй и третий кварталы 2022 года (в общей сложности на 800 млрд руб.). В начале 2023 года эта мера была продлена до мая 2024 года.

Рекордный профицит прошлого года наблюдался на фоне резкого увеличения межбюджетного трансферта, который в общей сложности составил 6,17 трлн руб., что на 70% выше заложенного в бюджет уровня (3,63 трлн руб.). По сравнению с 2021 годом трансферт увеличился на 64%. Федеральный трансферт на выплату страховых пенсий вырос на 73% относительно плана и достиг 3 трлн руб.

Резкое увеличение трансферта Счетная палата объясняет ростом расходов на пенсии и иные социальные выплаты, а также новыми полномочиями ПФР по перечислению пособий семьям с детьми (в 2022 году фонду передали функции по выплате 16 пособий и мер соцподдержки отдельным категориям граждан). Только для того, чтобы обеспечить выплату пенсий и компенсировать выпадающие доходы фонда от переноса срока уплаты страховых взносов, из резервного фонда правительства было дополнительно выделено ПФР более 2 трлн руб., говорится в отчете. А на ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от восьми до 17 лет из федерального бюджета поступило 410 млрд руб.

За счет поступившего трансферта его доля в общих доходах ПФР выросла с 38,5% в 2021 году до 49,5% в 2022 году, указывают в Счетной палате. Это максимальный уровень с 2010 года, следует из данных, собранных РБК.

Как изменились доходы и расходы фонда

Поступления страховых взносов, несмотря на отсрочку для значительной части бизнеса, достигли 6,2 трлн руб., что на 3,7% превысило результат 2021 года. Их доля в общих доходах ПФР уменьшилась на 11 п.п., до 49,7%.

Также увеличились поступления штрафов, санкций и возмещения ущерба — в 23 раза по сравнению с предыдущим годом, до 48,8 млрд руб. Как пояснили РБК в Счетной палате, такое увеличение было связано с изъятием Федеральной службой судебных приставов денежных средств, полученных в результате различных коррупционных правонарушений. Кроме того, на 26%, до 40,3 млрд руб., выросли доходы ПФР от использования государственного имущества.

Рост расходов, в свою очередь, был связан с выполнением ПФР социальных гарантий по пенсионному обеспечению и иным мерам социальной поддержки пенсионеров и семей с детьми, указывает Счетная палата. Так, траты по направлению «Охрана семьи и детства» составили 1,03 трлн руб., что на 64% больше показателя, установленного законом о бюджете ПФР на прошлый год. В том числе 382 млрд руб. на выплаты материнского капитала.

В частности, расходы на пенсионное обеспечение выросли на 9,2%, что обусловлено внеплановой индексацией пенсий неработающим пенсионерам (на 10% в июне 2022-го), следует из отчета. Всего на учете в ПФР на конец 2022 года состояли 41,8 млн получателей пенсий, из которых 34,3 млн — получатели страховой пенсии по старости, говорится в материалах аудиторов. За год численность пенсионеров по старости снизилась на 1%, следует из данных Росстата по количеству таких пенсионеров на конец 2021 года.

Как можно оценивать рекордный профицит

Профицит бюджета ПФР — это позитивный фактор, считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «До 2001 года фонд был профицитным, и это является положительным явлением, так как гарантирует стабильность системы», — объясняет эксперт. По его словам, для пенсионных фондов в мире вполне нормально иметь профицит, который мог бы покрыть десятки лет их работы.

При этом профицитные средства размещаются Казначейством в различные финансовые инструменты в целях получения дополнительной доходности дополнительных процентов, то есть это деньги «не потерянные», говорит Сафонов. Более того, их можно было бы использовать как источник софинансирования долгосрочных вложений россиян в рамках новой программы Минфина и ЦБ, рассуждает он.

Среди причин образования профицита эксперт назвал сокращение числа лиц, выходящих на пенсию, вследствие пенсионной реформы и последствий пандемии и увеличение страховых взносов от таких секторов, как ОПК и строительство, где активно росли зарплаты в 2022 году.

Если бы федеральный бюджет удержал у себя 1 трлн руб. трансферта ПФР, его дефицит по итогам 2022 года составил бы не актуальные 3,3 трлн руб., а 2,3 трлн. Фактически это отражено в том, что дефицит консолидированного бюджета и внебюджетных фондов по итогам 2022 года составил 2,1 трлн руб. — меньше, чем дефицит на уровне федерального правительства, следует из данных Минфина. Наличие остатков на счетах ПФР означает, что они будут использованы для покрытия его дефицита в текущем году.

В пресс-службе Минфина РБК уточнили, что в декабре 2022 года Пенсионному фонду были выделены дополнительные средства для своевременного исполнения всех социальных обязательств в начале 2023 года (в том числе путем авансирования выплат в декабре) с учетом предстоящих преобразований, имея в виду в первую очередь реорганизацию ПФР и создание с 1 января 2023 года Социального фонда России. «Указанные средства были направлены на выплату страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, ежемесячной денежной выплаты инвалидам и ветеранам, а также федеральной социальной доплаты к пенсии», — указали в Минфине.

Ранее эксперты РАНХиГС предлагали создать резервный фонд пенсионной системы. Основная идея состояла в том, чтобы фонд был целевым и расходовался именно на выплату пенсий в случае форс-мажоров, кризисов, резкого снижения поступления страховых взносов.