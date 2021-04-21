В Минприроды сообщили детали эксперимента по квотированию выбросов

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В эксперименте по квотированию загрязняющих воздух выбросов участвуют 487 объектов на территории 12 городов, в том числе предприятия, частный сектор и транспортная инфраструктура. Об этом рассказал глава Минприроды России Александр Козлов, его слова передали РБК в пресс-службе ведомства.

В среду, 21 апреля, президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил распространить систему квотирования вредных выбросов на все города, где остро стоит проблема качества воздуха. «В 12 крупнейших индустриальных центрах страны объем вредных выбросов должен снизиться на 20% к 2024 году», — добавил он.

В Минприроды напомнили, что федеральный закон о проведении эксперимента по квотированию загрязняющих воздух выбросов в крупных промышленных центрах действует с 1 ноября 2019 года.

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» удалось модернизировать 43 поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. Ожидается, что в этом году будут модернизированы еще 12 постов, отметили в ведомстве.



Помимо этого для Росприроднадзора закупили девять передвижных эколабораторий и 236 единиц оборудования.