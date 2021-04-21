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Общество ,  
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В Минприроды сообщили детали эксперимента по квотированию выбросов

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

В эксперименте по квотированию загрязняющих воздух выбросов участвуют 487 объектов на территории 12 городов, в том числе предприятия, частный сектор и транспортная инфраструктура. Об этом рассказал глава Минприроды России Александр Козлов, его слова передали РБК в пресс-службе ведомства.

В среду, 21 апреля, президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил распространить систему квотирования вредных выбросов на все города, где остро стоит проблема качества воздуха. «В 12 крупнейших индустриальных центрах страны объем вредных выбросов должен снизиться на 20% к 2024 году», — добавил он.

В Минприроды напомнили, что федеральный закон о проведении эксперимента по квотированию загрязняющих воздух выбросов в крупных промышленных центрах действует с 1 ноября 2019 года.

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» удалось модернизировать 43 поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. Ожидается, что в этом году будут модернизированы еще 12 постов, отметили в ведомстве.

Помимо этого для Росприроднадзора закупили девять передвижных эколабораторий и 236 единиц оборудования.

В правительстве предложили расширить список самых грязных городов
Бизнес
Фото:Сергей Карпухин / Reuters

Федеральный закон был принят во исполнение поручения президента «на 20% снизить уровень выбросов вредных веществ в наиболее развитых индустриальных центрах страны». Закон был разработан в рамках программы «Чистый воздух», предусматривающей сокращение вредных выбросов в атмосферу к 2024 году на 22% по сравнению с показателями 2018-го.

Действие эксперимента распространяется на Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. На снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в этих промышленных центрах планируется направить 500 млрд руб. за шесть лет, из которых чуть больше 100 млрд руб. составят бюджетные средства.

В конце ноября прошлого года в правительстве предложили увеличить с 12 до 48 число населенных пунктов — участников федерального проекта «Чистый воздух».

Минприроды Александр Козлов вредные выбросы
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