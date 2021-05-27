План по продаже госкомпаний за три года недовыполнен на 75%

Счетная палата заявила о неэффективности приватизации в России План по продаже госкомпаний за три года недовыполнен на 75%

Реализация плана приватизации госимущества в 2017–2019 годах оказалась на исторически низком уровне, сообщила Счетная палата. Причины — от низкого качества активов до формального подхода к составлению приватизационного плана

Фото: Владислав Шатило / РБК

План приватизации государственного имущества на 2017–2019 годы был исполнен только на четверть, говорится в отчете Счетной палаты, посвященном анализу выполнения приватизационного плана. Это исторически низкий показатель, подчеркивает ведомство.

В части приватизации долей государства в акционерных обществах и ООО план исполнен на 25% (от запланированного к продаже количества пакетов). Так, из девяти запланированных к приватизации пакетов акций крупнейших компаний реализован только один — 100% в производственном объединении «Кристалл», крупнейшем производителе бриллиантов в России. Однако и здесь владельцем предприятия стала госкомпания (АЛРОСА. — РБК), то есть сделка фактически не привела к сокращению доли государства в экономике, отмечается в отчете. По акционированию федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) план выполнен на 22%, по продаже прочего казенного имущества — на 23%, подсчитали аудиторы.

Причины неэффективности

Среди причин слабых результатов по реализации приватизационного плана Счетная палата называет «формальный подход» к его составлению. Например, из 253 ФГУПов, включенных в план, приватизация 121 предприятия была невозможна по различным причинам: была ограничена законодательством, предприятия находились в стадии ликвидации, банкротства или не вели хозяйственной деятельности.

Аудиторы также пришли к выводу, что агенты, которые занимаются продажей госсобственности по договорам с Росимуществом, работают неэффективно. Значительную часть объектов они реализуют на так называемых вторичных торгах — через публичное предложение и без объявления цены, что означает существенный дисконт по сравнению с оценкой рыночной стоимости госактива. Кроме того, примерно пятую часть казенных объектов из приватизационного плана агенты не выставили на торги.