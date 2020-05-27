Чубайс назвал три фактора сохранения низких цен на нефть в будущем

Этому будут способствовать технологический фактор, глобальное потепление и угроза коронавируса в будущем, считает глава «Роснано». Ранее он призвал снижать зависимость России от нефтяных цен

Анатолий Чубайс (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Цена на нефть сохранится на низком уровне в связи с объективными факторами, считает глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Об этом он заявил на онлайн-конференции «Иннопром», передает корреспондент РБК.

«Оппоненты говорят: все встанет на свои места в ценах [на нефть]. Нет. Мой ответ нет. Есть несколько крупнейших факторов, которые определяют ответ нет. Первый фактор — технологический: тренд на замещение двигателя внутреннего сгорания электродвигателем детерминирован. Можно спорить о скорости, можно спорить о темпах, масштабах, само по себе, пересчитайте на объем потребления нефти нефтепродуктов в виде дизельного топлива или бензина, фактор сильнейший», — объяснил Чубайс.

Еще одним фактором он назвал глобальное потепление. «В декабре вышло постановление правительства, где внятно описывалось, что темпы его роста в России в два раза выше, и внятно описывает набор мер в связи с ним. Это, конечно, повлияет на объем спроса», — заметил глава «Роснано».

Наконец, по мнению Чубайса, угроза коронавируса также сохранится и в будущем. Из-за нее «люди будут чуть меньше ездить на авто, поездах, меньше летать на самолетах».