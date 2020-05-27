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Чубайс назвал три фактора сохранения низких цен на нефть в будущем

Этому будут способствовать технологический фактор, глобальное потепление и угроза коронавируса в будущем, считает глава «Роснано». Ранее он призвал снижать зависимость России от нефтяных цен
BRENT BR-6.20 $34,43 -2,74%
Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Цена на нефть сохранится на низком уровне в связи с объективными факторами, считает глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Об этом он заявил на онлайн-конференции «Иннопром», передает корреспондент РБК.

«Оппоненты говорят: все встанет на свои места в ценах [на нефть]. Нет. Мой ответ нет. Есть несколько крупнейших факторов, которые определяют ответ нет. Первый фактор — технологический: тренд на замещение двигателя внутреннего сгорания электродвигателем детерминирован. Можно спорить о скорости, можно спорить о темпах, масштабах, само по себе, пересчитайте на объем потребления нефти нефтепродуктов в виде дизельного топлива или бензина, фактор сильнейший», — объяснил Чубайс.

Еще одним фактором он назвал глобальное потепление. «В декабре вышло постановление правительства, где внятно описывалось, что темпы его роста в России в два раза выше, и внятно описывает набор мер в связи с ним. Это, конечно, повлияет на объем спроса», — заметил глава «Роснано».

Наконец, по мнению Чубайса, угроза коронавируса также сохранится и в будущем. Из-за нее «люди будут чуть меньше ездить на авто, поездах, меньше летать на самолетах».

Аналитики предупредили о низких ценах на нефть до 2025 года
Экономика
Фото: Mario Tama / Getty Images

19 мая в интервью Forbes Чубайс заявил, что в текущем году цены на нефть вряд ли поднимутся выше $40 за баррель. По его словам, структура экономики, при которой Россия зависит от стоимости нефти, несет для страны стратегические риски, и он призвал снизить эту зависимость. «Есть известная ковбойская поговорка: «Если лошадь сдохла, с нее надо слезать», — сказал глава «Роснано».

Обвал на рынке нефти произошел в начале марта, после того как страны — участницы сделки ОПЕК+, сокращающей добычу нефти, не смогли договориться о продлении соглашения. Цены на нефть отреагировали резким падением, снижение стоимости барреля доходило до 30%. По мнению аналитиков рейтингового агентства НРК, цены на нефть не вырастут до прежних, докризисных значений до 2025 года и в этот период будут постоянно сталкиваться с риском нового обвала.

Авторы: Алина Фадеева, Георгий Тадтаев
Теги: Анатолий Чубайс, нефть
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