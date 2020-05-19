Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке

Он призвал снижать зависимость России от нефтяных цен и напомнил об обвале нефтяного рынка в начале марта. «Если лошадь сдохла, с нее надо слезать», — сказал Чубайс

Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.

«Невозможно подвергать страну стратегическому риску из-за такой структуры экономики. Этот технологический уклад устаревает, это факт. Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать», — сказал Чубайс.

Он отметил, что, согласно оптимистичным прогнозам, цены на нефть не поднимутся выше $40 за баррель, тогда как в 2020 году цена отсечения установлена на уровне $42,4 за баррель российской нефти Urals. «Это не значит, что надо закрывать Западно-Сибирское нефтяное месторождение. Но про стратегию, конечно же, нужно для себя это решение принять. Чем раньше мы начнем сворачивать с этого пути, тем в большей степени мы снимем со страны стратегические риски государственного масштаба», — пояснил глава «Роснано».

О том, что России нужно «слезать с нефтяной иглы» еще в 2014 году говорил занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев. Тогда он заявлял, что время для этого еще не упущено, хотя этот процесс займет длительное время. По оценкам Медведева, для этого может понадобиться более десяти лет.