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Падение цен на нефть ,  
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Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке

Он призвал снижать зависимость России от нефтяных цен и напомнил об обвале нефтяного рынка в начале марта. «Если лошадь сдохла, с нее надо слезать», — сказал Чубайс

Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.

«Невозможно подвергать страну стратегическому риску из-за такой структуры экономики. Этот технологический уклад устаревает, это факт. Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать», — сказал Чубайс.

Он отметил, что, согласно оптимистичным прогнозам, цены на нефть не поднимутся выше $40 за баррель, тогда как в 2020 году цена отсечения установлена на уровне $42,4 за баррель российской нефти Urals. «Это не значит, что надо закрывать Западно-Сибирское нефтяное месторождение. Но про стратегию, конечно же, нужно для себя это решение принять. Чем раньше мы начнем сворачивать с этого пути, тем в большей степени мы снимем со страны стратегические риски государственного масштаба», — пояснил глава «Роснано».

Нефтяная сделка России и ОПЕК развалилась
Экономика
Фото: Stefan Wermuth / Bloomberg

О том, что России нужно «слезать с нефтяной иглы» еще в 2014 году говорил занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев. Тогда он заявлял, что время для этого еще не упущено, хотя этот процесс займет длительное время. По оценкам Медведева, для этого может понадобиться более десяти лет.

Более долгий срок озвучивал тогдашний зампред Экономического совета при президенте Алексей Кудрин. По его прогнозам, на отказ от «нефтяной иглы» и наращивание несырьевого экспорта может понадобиться до 15 лет. «Мы должны создать свои продукты. Этот разворот [экономики] мы должны провести в течение 10–15 лет», — сказал тогда Кудрин.

Обвал на нефтяном рынке произошел в начале марта после того, как страны-участницы сделки ОПЕК+, сокращающей добычу нефти, не смогли договориться о продлении соглашения. Цены на нефть отреагировали резким падением, снижение стоимости барреля доходило до 30%.


 

Автор: Мария Лисицына
Теги: цены на нефть, Анатолий Чубайс
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