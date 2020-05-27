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Борисов заявил об уставшей «плестись в хвосте» России

Страна готова к динамичному развитию, заявил вице-премьер. России следует выйти на рост экономики на 5–6% и сделать это национальной идеей, уйти от «нефтяной иглы» и перейти к дефицитному бюджету, считает он
Юрий Борисов
Юрий Борисов (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

России нужно изменить траекторию выхода из кризисных ситуаций, которой она традиционно пользовалась. Об этом в рамках дискуссии Innoprom Online «Деньги решают все?» заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает корреспондент РБК.

«Мы устали плестись в хвосте. Мои беседы с различными кругами бизнеса говорят о том, что мы готовы к более амбициозному и динамичному развитию, ставьте перед нами цели. Не поставив цели, мы не достигнем результата», — считает вице-премьер.

По словам Борисова, темпы роста экономики на 1–2% — «это не про то». «Мы должны гордиться, если мы выйдем на траекторию 5–6%, — считает он. — Мы должны гордиться, если мы будем доминировать за счет отечественной продукции на внутреннем рынке и увеличивать свой экспортный потенциал». Это даст реальный рост благосостояния граждан, заявил вице-премьер. По его словам, такой рост экономики может стать российской национальной идеей.

Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России
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Алексей Кудрин

1 июня правительство представит президенту Владимиру Путину на одобрение общенациональную программу по выходу из кризиса на 2020–2021 годы, сообщил Борисов. При этом он призвал «подумать, как мы будем жить за 2021 годом».

По мнению вице-премьера, России нужно изменить финансово-кредитную систему и структуру экономики, в том числе уйти от «нефтяной иглы». «Нельзя жить под постоянной угрозой волатильности спроса и предложения, волатильности цен на нефть. Бюджет Российской Федерации должен быть стабилен и не зависеть от этих мировых колебаний», — убежден он. Борисов считает, страна к этому готова.

России следует перестать гордиться профицитным бюджетом и перейти на дефицитный, также заявил вице-премьер. «Мы должны начинать тратить и уж как минимум не сокращать те бюджетные ассигнования, которые сегодня у нас в планах», — отметил он.

Решетников раскрыл масштаб спада экономической активности в России
Экономика
Фото: Виталий Невар / Reuters

25 мая глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своей статье для «Коммерсанта» написал, что Россия готова к развороту от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий. Он выразил мнение, что таких доходов от производства нефти, которые были в последние 20 лет, у России уже не будет.

21 мая Минэкономразвития представило основные параметры обновленного макроэкономического прогноза. По итогам 2020 года ведомство ожидает падения ВВП на 5%, а в 2021 году, согласно прогнозу, рост составит 2,8%. Прогноз был составлен без учета мероприятий, которые предусмотрены общенациональным планом восстановления экономики. 25 мая он был внесен на рассмотрение правительства.

По словам министра Максима Решетникова, ведомство фиксирует постепенное оживление российской экономики на фоне частичного снятия ограничений после объявленного нерабочим из-за распространения коронавируса периода. Так, в мае темпы сокращения экономической активности замедлились до 21% после спада на 33% в апреле.

Авторы: Алина Фадеева, Наталия Анисимова
Теги: Юрий Борисов
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