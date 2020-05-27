Борисов заявил об уставшей «плестись в хвосте» России

Страна готова к динамичному развитию, заявил вице-премьер. России следует выйти на рост экономики на 5–6% и сделать это национальной идеей, уйти от «нефтяной иглы» и перейти к дефицитному бюджету, считает он

Юрий Борисов (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

России нужно изменить траекторию выхода из кризисных ситуаций, которой она традиционно пользовалась. Об этом в рамках дискуссии Innoprom Online «Деньги решают все?» заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает корреспондент РБК.

«Мы устали плестись в хвосте. Мои беседы с различными кругами бизнеса говорят о том, что мы готовы к более амбициозному и динамичному развитию, ставьте перед нами цели. Не поставив цели, мы не достигнем результата», — считает вице-премьер.

По словам Борисова, темпы роста экономики на 1–2% — «это не про то». «Мы должны гордиться, если мы выйдем на траекторию 5–6%, — считает он. — Мы должны гордиться, если мы будем доминировать за счет отечественной продукции на внутреннем рынке и увеличивать свой экспортный потенциал». Это даст реальный рост благосостояния граждан, заявил вице-премьер. По его словам, такой рост экономики может стать российской национальной идеей.

1 июня правительство представит президенту Владимиру Путину на одобрение общенациональную программу по выходу из кризиса на 2020–2021 годы, сообщил Борисов. При этом он призвал «подумать, как мы будем жить за 2021 годом».