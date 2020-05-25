Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России

Глава Счетной палаты считает кризис поводом для реформирования системы госрегулирования, поддержки частной инициативы. Пересмотру, по его мнению, подлежат и нацпроекты

Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий. Такое мнение в статье для газеты «Коммерсантъ» высказал глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.

По мнению главы СП, необходимо без промедления совершить реальный разворот к поддержке частной инициативы. «Нужно больше свободы. Чтобы сохранить свое влияние, для России с ее демографией и территорией тут может быть выход только в многократном увеличении производительности, в форсированном внедрении технологических, цифровых, управленческих инноваций. А внедрение инноваций нуждается в другой институциональной и регуляторной среде», — считает он.

По словам Кудрина, таких доходов от производства нефти, которые были в последние 20 лет, у России уже не будет. «Ренту теперь будут давать новые технологические и инновационные решения, цифра, инновации», — считает он. А также указывает, что нынешнее качество госрегулирования не соответствует новым вызовам. «После прихода нового правительства в январе было очевидно осознание этой проблемы, наметился вектор на перемены именно в этом направлении: например, цифровизация госуправления, акцент на работу по приоритетам. Надеюсь, этот вектор в силу кризиса станет еще более заметным», — написал глава СП.

Указывая на проблемы, выявленные в ходе вспышки коронавируса, Кудрин отметил недофинансирование сферы здравоохранения. «Геройство врачей и других работников отрасли в борьбе с пандемией — безусловно, но иногда им приходится сражаться голыми руками, не имея оборудования, лекарств, современных технологий», — указал он.